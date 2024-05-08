Режиссёр Сокуров высказался о запрете Минкультом фильма с Иваном Ургантом в главной роли

Режиссёр Александр Сокуров не понимает, почему Минюст РФ запретил показ фильма "Во сне ты горько плакал", в котором сыграл Иван Ургант.
Минкульт РФ отказался выдавать прокатное удостоверение фильму с участием Ивана Урганта. Сокуров объяснил, что его студия содействовала съёмкам фильма Николая Солодникова "Во сне ты горько плакал".
Александр Сокуров рассказал, что ещё не смотрел картину, однако ему известно, что это "лирический" фильм.
"Я не видел фильм, не знаю, что там. Я слышал, что он закончен. Там лирическая история. Я не знаю, за что там можно было не выдать прокатное удостоверение", — цитирует слова режиссёра издание "Подъём".
Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст публично поздравил Ивана Урганта в эфире КВН.
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