Как вырастить красивый газон: рассказываем, что важно учесть

Как ухаживать за газонной травой

5:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Если вам нужно место во дворе для игры в футбол или вы просто хотите насладиться видом на свой участок, пышный и здоровый газон — идеальное решение.

Фото: commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Красивый газон — это то, к чему стремятся многие домовладельцы, но не все достигают этого. Хотя уход за здоровым газоном может показаться сложным, обычно это довольно просто.

1. Посев семян

При посеве новой газонной травы вам следует учитывать тип травы, которую вы хотели бы вырастить. Во многом это решение зависит от того, где вы находитесь.

Для вдохновения вы можете заглянуть в местные парки или спросить своих соседей, какие виды растений они используют для своих пышных газонов.

Обязательно выбирайте виды, совместимые с конкретными условиями вашего ландшафта. Если большая часть вашего газона находится на полном солнце, выбирайте травы, предпочитающие полное солнце, а также для тенистых мест.

Если вы выращиваете травы теплого сезона, сейте семена поздней весной — в самое начало лета. А травы холодного сезона — ранней весной или ранней осенью.

2. Полив

Если вам необходимо полить газон — зрелые газоны могут не нуждаться в поливе, за исключением засушливых периодов, — старайтесь делать это ранним утром, чтобы предотвратить потерю влаги из-за ветра, жары и солнечного света.

Если вы будете поливать в дневную жару или после обеда, большая часть этой воды будет потеряна в результате испарения. Кроме того, вам, вероятно, не стоит пропускать рабочую смену только для того, чтобы напоить свой газон.

Полив вечером приводит к тому, что трава и почва остаются влажными в течение всей ночи, облегчая развитие бактерий, грибков и других болезнетворных патогенов.

Но в любом случае вносить коррективы, основываясь на симптомах повреждения газона, всегда намного эффективнее, чем иметь какую-то волшебную норму полива.

3. Внесение удобрений

Никакие растения не подстригаются, не уплотняются и не повреждаются так сильно, как дерновые травы. Для непрерывного пышного роста, несмотря на это злоупотребление, важно правильное питание.

Для оптимального внесения удобрений действительно полезно провести почвенный тест, поскольку это самый точный способ точно узнать, каких питательных веществ не хватает вашей почве.

Для большинства людей должно быть достаточно обычной подкормки для газона с достаточным содержанием азота.

4. Прополка

Ни один газон не может быть свободен от сорняков, и вы, возможно, все равно не захотите, чтобы это было так.

Сорняки могут помочь разрушить уплотненную почву своими сильными стержневыми корнями и обеспечить газон полезными органическими веществами по мере разложения.

Кроме того, некоторые традиционные "сорняки”, такие как клевер и вика, на самом деле являются бобовыми, которые удерживают азот в почве!

Отличный способ предотвратить появление сорняков — просто вырастить пышный, густой газон. Когда сорняки окружены высокими, крепкими травинками, это может помешать прорастанию семян, уничтожая их до того, как они прорастут и распространятся.



Принимайте меры как можно раньше, когда заметите сорняки, поскольку проблемы с сорняками со временем разрастаются как снежный ком. Ничто не сравнится с удалением вручную или с помощью ручных инструментов, хотя это требует времени и усилий.

В качестве альтернативы вы могли бы использовать гербициды — органические, изготовленные из натуральных ингредиентов, гораздо полезнее для окружающей среды, чем системные, изготовленные из синтетических ингредиентов.

5. Стрижка

Стрижка травы — одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для поддержания эстетичного вида газона. Если вы этого не сделаете, то это будет больше похоже на прерию, чем на двор.

Косить следует не реже одного раза в неделю в течение вегетационного периода, но никогда не удаляйте более трети травы за один раз. Поэтому, если высота вашего газона составляет три дюйма, подстригайте его только до двух дюймов.

Рекомендуется чередовать режимы стрижки при каждой стрижке — одну неделю по горизонтали, на следующей — по вертикали, после этого по диагонали и повторять.

6. Аэрация

После длительного выращивания, стрижки и подбора газона газон может легко уплотниться, что препятствует поступлению воды и питательных веществ, необходимых для образования пышного газона.

Если ваш газон плохо отводит лишнюю воду или демонстрирует признаки дефицита питательных веществ, несмотря на обильное внесение удобрений, аэрация может помочь разрыхлить плотно утрамбованную почву.

Аэрация предполагает использование машин — от маленьких и ручных до больших и механизированных — для протыкания, срезания или высверливания стержней из слишком плотного газона.

Выбранная вами машина будет покрывать весь газон для его аэрации, как при стрижке.