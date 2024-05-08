Эти советы помогут вам избежать проблем во время ночных поездок в путешествии

Время отпусков наступило, и многие автовладельцы отправились в путешествия, на дачи или за город. Для многих дальние поездки приходятся на ночь, что вызывает трудности из-за плохой видимости. Эксперты из "СберАвто" дали рекомендации о том, как обеспечить безопасность и комфорт при ночных поездках.
Первое, что нужно сделать перед долгим путешествием — это хорошо помыть все стекла, зеркала и фары, чтобы избавиться от пыли и грязи.
Второе — проверить, все ли лампы в фарах и задних фонарях исправно работают, а также убедиться в чистоте и прозрачности стекол.
Третье — важно умело обгонять и перестраиваться в потоке транспорта в темное время суток, выбирая безопасную скорость. Эксперты советуют ездить со скоростью не более 50 км/ч с ближним светом фар и до 90 км/ч с дальним светом.
Четвертое — всегда помнить о правилах использования дальнего света фар. Необходимо выключать их за 150 метров до встречного транспорта, чтобы не ослеплять других водителей.
Пятое и самое важное — не садиться за руль, если чувствуете усталость.
"Сделайте остановку на заправке или в другом безопасном месте, выпейте крепкий кофе, откиньте сиденье назад и установите таймер на 20-30 минут. Этого времени достаточно, чтобы восстановиться и чтобы кофеин подействовал", — рекомендуют специалисты.
Также полезно слушать тихую музыку, регулярно проветривать салон и делать кратковременные остановки для отдыха, если невозможно полноценно поспать.
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