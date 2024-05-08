Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Астролог рассказала, что поможет мириться с мужчинами разных знаков зодиака
L'Equipe: зажжение олимпийского котла поручено Зинедину Зидану
Фитнес-тренер Соболь: может снизиться уровень сахара в крови
Эксперт: ожидания доллара дороже 100 рублей вполне логичны
Тропический салат из авокадо: удивляем гостей
Топ-ошибок во время путешествий на поезде
Врач Полуэктов: сны повторяются из-за неразрешённых проблем
Режиссёра Сокурова удивил запрет Минкульта на показ фильма с Ургантом
Как ухаживать за газонной травой
Эти советы помогут вам избежать проблем во время ночных поездок в путешествии

Водителям назвали 5 условий безопасной поездки в ночное время суток

1:41
Авто

Время отпусков наступило, и многие автовладельцы отправились в путешествия, на дачи или за город. Для многих дальние поездки приходятся на ночь, что вызывает трудности из-за плохой видимости. Эксперты из "СберАвто" дали рекомендации о том, как обеспечить безопасность и комфорт при ночных поездках.

Водителям назвали 5 условий безопасной поездки в ночное время суток
Фото: unsplash.com by Seb Creativo sebcreativo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первое, что нужно сделать перед долгим путешествием — это хорошо помыть все стекла, зеркала и фары, чтобы избавиться от пыли и грязи.

Второе — проверить, все ли лампы в фарах и задних фонарях исправно работают, а также убедиться в чистоте и прозрачности стекол.

Третье — важно умело обгонять и перестраиваться в потоке транспорта в темное время суток, выбирая безопасную скорость. Эксперты советуют ездить со скоростью не более 50 км/ч с ближним светом фар и до 90 км/ч с дальним светом.

Четвертое — всегда помнить о правилах использования дальнего света фар. Необходимо выключать их за 150 метров до встречного транспорта, чтобы не ослеплять других водителей.

Пятое и самое важное — не садиться за руль, если чувствуете усталость.

"Сделайте остановку на заправке или в другом безопасном месте, выпейте крепкий кофе, откиньте сиденье назад и установите таймер на 20-30 минут. Этого времени достаточно, чтобы восстановиться и чтобы кофеин подействовал", — рекомендуют специалисты.

Также полезно слушать тихую музыку, регулярно проветривать салон и делать кратковременные остановки для отдыха, если невозможно полноценно поспать.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Вот, что нужно высаживать в междурядьях картофеля в огороде

Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.

Один из способов защиты картофеля от вредителей
Назван крупнейший покупатель российских нефтепродуктов
Россия нашла новый рынок сбыта: кто стал крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов
Возвращение легенды: удешевлённый Toyota Land Cruiser 200 снова в игре под новым именем Nord Demir
Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло
На выборах президента Литвы зарегистрирован кандидат, который не допустит войны с РФ Любовь Степушова ВСУ тянут резерв на Часов Яр, продолжено наступление от Очеретино Дмитрий Плотников Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская
Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора
Чем полезна доломитовая мука для огорода
Избавляемся от колорадского жука: опрысните кусты этими натуральными средствами — эффективно уничтожают вредителя
Избавляемся от колорадского жука: опрысните кусты этими натуральными средствами — эффективно уничтожают вредителя
Последние материалы
Тропический салат из авокадо: удивляем гостей
Водителям назвали 5 условий безопасной поездки в ночное время суток
Топ-ошибок во время путешествий на поезде
Врач Полуэктов: сны повторяются из-за неразрешённых проблем
Режиссёра Сокурова удивил запрет Минкульта на показ фильма с Ургантом
Как ухаживать за газонной травой
Семь грамм оливкового масла в день снижают риск летального исхода деменции
Эксперты дали ответ, какие животные сильно любят человека
Франция обвинили США в ведении "агрессивной торговой войны"
Эксперт Хари: при приёме этого препарата можно похудеть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников