Американская экспансия: как США ведут торговую войну против атомной энергетики Европы

Франция обвинили США в ведении "агрессивной торговой войны"

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Член Европарламента от Франции Матильда Андруэ обвинила США в ведении "агрессивной торговой войны" против Евросоюза в сфере атомной энергетики.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International.

В своем обращении к Еврокомиссии она отметила, что США активно стремятся усилить свое влияние в Европе и ослабить ЕС.

Андруэ написала, что 6 февраля Еврокомиссия подчеркнула, что ядерная энергия необходима для "декарбонизации энергетической системы к 2040 году". Несмотря на это, в октябре 2022 года польское правительство выбрало американскую компанию Westinghouse для строительства трех реакторов вместо французской EDF Group. Это позволило США усилить свое влияние в Восточной Европе и ослабить ЕС.

В качестве еще одного примера "агрессивной торговой войны" парламентарий выделила законопроект в США, направленный на "наказание" французской компании Framatome за ее связи с Россией до конфликта на Украине.

По словам Андруэ, это позволит Westinghouse лишить Framatome доступа к топливному рынку для электростанций в Болгарии и Чехии, хотя клиенты ясно дали понять, что не хотят переходить от российской монополии к американской.