Член Европарламента от Франции Матильда Андруэ обвинила США в ведении "агрессивной торговой войны" против Евросоюза в сфере атомной энергетики.
В своем обращении к Еврокомиссии она отметила, что США активно стремятся усилить свое влияние в Европе и ослабить ЕС.
Андруэ написала, что 6 февраля Еврокомиссия подчеркнула, что ядерная энергия необходима для "декарбонизации энергетической системы к 2040 году". Несмотря на это, в октябре 2022 года польское правительство выбрало американскую компанию Westinghouse для строительства трех реакторов вместо французской EDF Group. Это позволило США усилить свое влияние в Восточной Европе и ослабить ЕС.
В качестве еще одного примера "агрессивной торговой войны" парламентарий выделила законопроект в США, направленный на "наказание" французской компании Framatome за ее связи с Россией до конфликта на Украине.
По словам Андруэ, это позволит Westinghouse лишить Framatome доступа к топливному рынку для электростанций в Болгарии и Чехии, хотя клиенты ясно дали понять, что не хотят переходить от российской монополии к американской.
Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.