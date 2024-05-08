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Стало известно, какое количество оливкового масла предотвращает деменцию

Семь грамм оливкового масла в день снижают риск летального исхода деменции

1:19
Наука

Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана выявили, что регулярное употребление одной столовой ложки (примерно семь граммов) оливкового масла ежедневно может снизить вероятность смерти от деменции на 28%. Этот продукт особенно полезен для женщин, как показали результаты, опубликованные в журнале JAMA Network Open.

Семь грамм оливкового масла в день снижают риск летального исхода деменции
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В ходе исследования, длившегося 28 лет, участвовали 92 383 взрослых добровольца. Наблюдения за их питанием показали, что потребление не менее семи граммов оливкового масла в день значительно уменьшает риск смерти из-за деменции.

Более того, оливковое масло оказывало более сильное положительное воздействие на организм женщин.

Полезные свойства оливкового масла проявляются независимо от качества диеты и наличия генетических факторов риска развития болезни Альцгеймера.

Исследователи предполагают, что употребление оливкового масла помогает предотвратить преждевременную смерть от деменции благодаря улучшению сосудистого тонуса, уменьшению воспалений и защите клеток мозга от оксидативного стресса.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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