Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, можно ли брать кота в путешествие
Астролог рассказала, что поможет мириться с мужчинами разных знаков зодиака
L'Equipe: зажжение олимпийского котла поручено Зинедину Зидану
Фитнес-тренер Соболь: может снизиться уровень сахара в крови
Эксперт: ожидания доллара дороже 100 рублей вполне логичны
Водителям назвали 5 условий безопасной поездки в ночное время суток
Топ-ошибок во время путешествий на поезде
Врач Полуэктов: сны повторяются из-за неразрешённых проблем
Режиссёра Сокурова удивил запрет Минкульта на показ фильма с Ургантом
Хотите удивить гостей необычным салатом? Возьмите авокадо, ананас, огурец, морковь и капусту, а также вкусную заправку!

Тропический салат из авокадо: удивляем гостей

1:21
Еда

Авокадо — идеальный ингредиент для салатов. Он обеспечивает густую кремовую текстуру, которая так хорошо сочетается со свежим вкусом фруктов и овощей.

Тропический салат из авокадо: удивляем гостей
Фото: commons.wikimedia.org by Nur Afni Setiyaningrum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 2 авокадо, очищенных и нарезанных кубиками
  • 1/2 свежего ананаса, очищенного от сердцевины и нарезанного
  • 1 большая морковь, очищенная и нарезанная на брусочки
  • 1 огурец, нарезанный тонкими ломтиками
  • 2 чашки нашинкованной капусты
  • 3 столовые ложки сока лайма
  • 2 стакана зелёного горошка,
  • 1 столовая ложка нарезанного свежего халапеньо с семенами
  • 1 столовая ложка соевого соуса
  • 1 столовая ложка мёда
  • 1 зубчик чеснока, измельчённый
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1/4 стакана оливкового масла

Приготовление

  1. В миске смешайте сок лайма, халапеньо, соевый соус, мёд, чеснок и соль, чтобы приготовить заправку. Добавьте оливковое масло и медленно взбейте.
  2. Отварите горошек около 15 секунд.
  3. Тонко нарежьте кусочки ананаса, затем в большой миске смешайте горох, ананас, морковь, огурец и капусту с заправкой. Нарежьте авокадо и добавьте в салат. Перемешайте и подавайте.
САЛАТ С АНАНАСОМ И АВОКАДО
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Вот, что нужно высаживать в междурядьях картофеля в огороде

Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.

Один из способов защиты картофеля от вредителей
Назван крупнейший покупатель российских нефтепродуктов
Россия нашла новый рынок сбыта: кто стал крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов
Возвращение легенды: удешевлённый Toyota Land Cruiser 200 снова в игре под новым именем Nord Demir
Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло
На выборах президента Литвы зарегистрирован кандидат, который не допустит войны с РФ Любовь Степушова ВСУ тянут резерв на Часов Яр, продолжено наступление от Очеретино Дмитрий Плотников Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская
Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора
Чем полезна доломитовая мука для огорода
Избавляемся от колорадского жука: опрысните кусты этими натуральными средствами — эффективно уничтожают вредителя
Избавляемся от колорадского жука: опрысните кусты этими натуральными средствами — эффективно уничтожают вредителя
Последние материалы
Тропический салат из авокадо: удивляем гостей
Водителям назвали 5 условий безопасной поездки в ночное время суток
Топ-ошибок во время путешествий на поезде
Врач Полуэктов: сны повторяются из-за неразрешённых проблем
Режиссёра Сокурова удивил запрет Минкульта на показ фильма с Ургантом
Как ухаживать за газонной травой
Семь грамм оливкового масла в день снижают риск летального исхода деменции
Эксперты дали ответ, какие животные сильно любят человека
Франция обвинили США в ведении "агрессивной торговой войны"
Эксперт Хари: при приёме этого препарата можно похудеть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников