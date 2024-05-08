Хотите удивить гостей необычным салатом? Возьмите авокадо, ананас, огурец, морковь и капусту, а также вкусную заправку!
Тропический салат из авокадо: удивляем гостей
1:21
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08.05.2024 20:36
Авокадо — идеальный ингредиент для салатов. Он обеспечивает густую кремовую текстуру, которая так хорошо сочетается со свежим вкусом фруктов и овощей.
Фото: commons.wikimedia.org by Nur Afni Setiyaningrum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ингредиенты
2 авокадо, очищенных и нарезанных кубиками
1/2 свежего ананаса, очищенного от сердцевины и нарезанного
1 большая морковь, очищенная и нарезанная на брусочки
1 огурец, нарезанный тонкими ломтиками
2 чашки нашинкованной капусты
3 столовые ложки сока лайма
2 стакана зелёного горошка,
1 столовая ложка нарезанного свежего халапеньо с семенами
1 столовая ложка соевого соуса
1 столовая ложка мёда
1 зубчик чеснока, измельчённый
1/2 чайной ложки соли
1/4 стакана оливкового масла
Приготовление
В миске смешайте сок лайма, халапеньо, соевый соус, мёд, чеснок и соль, чтобы приготовить заправку. Добавьте оливковое масло и медленно взбейте.
Отварите горошек около 15 секунд.
Тонко нарежьте кусочки ананаса, затем в большой миске смешайте горох, ананас, морковь, огурец и капусту с заправкой. Нарежьте авокадо и добавьте в салат. Перемешайте и подавайте.
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САЛАТ С АНАНАСОМ И АВОКАДО