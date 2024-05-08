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Какие домашние питомцы любят человека больше, чем кошка: результат вас удивит

Эксперты дали ответ, какие животные сильно любят человека

1:33
Зоосфера

Для тех, кто уверен в том, что собаки — это вершина любви и преданности к человеку, будет интересно узнать о трех других животных, которые также могут претендовать на это звание.

Эксперты дали ответ, какие животные сильно любят человека
Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Замечательно, что этих питомцев часто содержат в городских квартирах. Они выражают свои чувства и эмоции с неимоверной силой.

Попугай

Среди птиц попугаи наиболее быстро привязываются к людям, особенно если в доме они одни без сородичей. Эти птицы не только привязаны к людям, но и способны проявлять ревность и требовать много внимания, делая общение с человеком своей привычкой.

Чем моложе попугай оказывается в руках человека, тем крепче формируется его привязанность. Некоторые из них могут жить до 70 лет.

Свинья

Здесь речь идет о так называемых мини-пигах, а не о породах, выращиваемых на мясо в свинофермах. Модный тренд содержания мини-пигов открыл, что по уровню привязанности они не уступают собакам. Эти свиньи также требуют общения, проявляют высокий уровень интеллекта, выполняют команды и демонстрируют искреннее доверие к своим владельцам.

Крыса

Домашние крысы отличаются чистоплотностью, нежностью, преданностью и высокой сообразительностью. Они считаются одними из самых умных животных на планете.

К тому же, крысы легко привязываются к человеку и способны проводить много времени на руках у своих хозяев, напоминая в этом кошек.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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