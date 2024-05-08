Какие домашние питомцы любят человека больше, чем кошка: результат вас удивит

Для тех, кто уверен в том, что собаки — это вершина любви и преданности к человеку, будет интересно узнать о трех других животных, которые также могут претендовать на это звание.
Замечательно, что этих питомцев часто содержат в городских квартирах. Они выражают свои чувства и эмоции с неимоверной силой.
Попугай
Среди птиц попугаи наиболее быстро привязываются к людям, особенно если в доме они одни без сородичей. Эти птицы не только привязаны к людям, но и способны проявлять ревность и требовать много внимания, делая общение с человеком своей привычкой.
Чем моложе попугай оказывается в руках человека, тем крепче формируется его привязанность. Некоторые из них могут жить до 70 лет.
Свинья
Здесь речь идет о так называемых мини-пигах, а не о породах, выращиваемых на мясо в свинофермах. Модный тренд содержания мини-пигов открыл, что по уровню привязанности они не уступают собакам. Эти свиньи также требуют общения, проявляют высокий уровень интеллекта, выполняют команды и демонстрируют искреннее доверие к своим владельцам.
Крыса
Домашние крысы отличаются чистоплотностью, нежностью, преданностью и высокой сообразительностью. Они считаются одними из самых умных животных на планете.
К тому же, крысы легко привязываются к человеку и способны проводить много времени на руках у своих хозяев, напоминая в этом кошек.
Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.