Мифы и реальность: почему фитнес не всегда помогает похудеть

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Почему спорт не влияет на похудение

2:33
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Убеждение о том, что активные тренировки способны решить проблему избыточного веса является одним из самых распространенных мифов в области похудения. Вопреки этому, после интенсивных занятий и марафонов многие люди замечают, что их вес только увеличивается. Почему так происходит и почему запрет на питание не приводит к желаемому результату? Эксперт по работе с нарушениями пищевого поведения, Валентина Романова, предоставляет ответы на эти вопросы.

Почему спорт не влияет на похудение
Фото: commons.wikimedia.org by Iveto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Исследуя свой личный опыт, Валентина осознала, что несмотря на четыре тренировки в неделю и ежедневные игры в пляжный волейбол, она не смогла добиться желаемых результатов по снижению веса.

Один из основных мифов о тренировках связан с идеей, что во время физических упражнений сгорает жир. Однако, согласно физиологии, пот и покраснение кожи — это просто реакция организма на терморегуляцию, и они не имеют непосредственного отношения к сжиганию жира. Реальный процесс окисления жировых клеток начинается в период покоя, когда энергия, получаемая из пищи, ниже затраченной.

Дополнительные занятия спортом также не гарантируют значительного снижения веса. На самом деле, средний человек сжигает менее 200-300 калорий во время тренировки, что не является существенным по сравнению с общими энергозатратами. Более того, организм адаптируется к увеличению физической активности, что приводит к снижению базового метаболизма и уменьшению активности в повседневной жизни.

Исследования подтверждают, что физическая активность не приводит к снижению веса. Даже племена охотников-собирателей и женщины-фермеры, которые проявляют высокую физическую активность, не тратят больше энергии, чем среднестатистические граждане современных стран.

Вместо того чтобы сжигать жир, организм начинает экономить энергию и компенсирует затраты, увеличивая аппетит и снижая активность. Кроме того, мозг уменьшает обмен веществ в клетках, что ведет к увеличению веса после тренировок.

Следовательно, физические упражнения не всегда приводят к снижению веса, и существует предел, после которого организм начинает сверхкомпенсацию. Поэтому, чтобы преодолеть этот эффект, необходимо совмещать тренировки с правильным питанием и изменением образа жизни.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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