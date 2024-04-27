Испанский кофейный инцидент: девушка в реанимации после напитка из торгового автомата

Девушка выпила кофе из автомата в аэропорту и попала в реанимацию

Девушка оказалась в реанимации на протяжении 36 часов после того, как выпила кофе из автомата в аэропорту города Пальма-де-Майорка, Испания. Эту информацию предоставило издание Ultima Hora.

Фото: unsplash.com by Афина Лам is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Инцидент произошел утром 22 апреля. 21-летняя работница неуказанной авиакомпании приобрела напиток в автомате вместе с коллегами. После первого глотка она почувствовала странный вкус и заметила нескольких насекомых в стакане после того, как перемешала его ложкой.

Лицо пострадавшей начало опухать, ей стало трудно дышать, и вскоре наступил анафилактический шок. Медицинский персонал аэропорта предоставил первую помощь, после чего девушку доставили в больницу в отделение интенсивной терапии. После этого инцидента автомат для кофе был закрыт.