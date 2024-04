Испанский кофейный инцидент: девушка в реанимации после напитка из торгового автомата

Девушка оказалась в реанимации на протяжении 36 часов после того, как выпила кофе из автомата в аэропорту города Пальма-де-Майорка, Испания. Эту информацию предоставило издание Ultima Hora.

Фото: unsplash.com by Афина Лам is licensed under Creative Commons CC0 1.0