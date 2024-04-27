Тренер рассказала о важности суставной разминки

Тренер рассказала о важности суставной разминки

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, что суставная разминка очень важна перед тренировкой.

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"Каждый второй посетитель зала игнорирует суставную разминку и сразу же приступает к тренировке. Это грубейшая ошибка, которая приводит к болям после физической нагрузки и травмам", — приводит слова тренера портал "СЭ".

По словам Соболь, суставная разминка нужна, чтобы подготовить организм к нагрузкам, разогреть мышцы. Она также тонизирует сердечно-сосудистую систему и плавно повышает частоту сердечный сокращений до 100 ударов в минуту.

Тренер отметила, что на разминку уходит до 15 минут. Можно сделать, например, прыжки на скакалке, легкий бег, вращательные движения. После разминки можно сделать растяжку.