Чем можно нейтрализовать запах краски: добавьте в банку всего две ложки этого вещества

Малярные работы — та часть ремонта, которую в большинстве случаев можно выполнить самостоятельно: грех нанимать работников для такого пустяка. Но они сопровождаются одним крайне неприятным побочным эффектом — сильным запахом краски.
Решение этой проблемы есть, мы прочли о нём на страницах сетевого издания "БелНовости".
Достаточно добавить в банку с краской две чайные ложки экстракта ванили, и он отлично замаскирует неприятный запах.
Неоспоримое достоинство этой "присадки" в том, что она никоим образом не влияет на качество краски.
Помните, что ваниль только маскирует запах, но не нейтрализует вредные вещества, которыми он обусловлен. Поэтому проветривание по окончании покрасочных работ обязательно!
Поклонникам не понравился внешний вид звезды.