Чем можно нейтрализовать запах краски: добавьте в банку всего две ложки этого вещества

Посоветовали нейтрализовать запах краски ванилью

0:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Малярные работы — та часть ремонта, которую в большинстве случаев можно выполнить самостоятельно: грех нанимать работников для такого пустяка. Но они сопровождаются одним крайне неприятным побочным эффектом — сильным запахом краски.

Фото: Flickr by United Soybean Board is licensed under CC BY 2.0

Решение этой проблемы есть, мы прочли о нём на страницах сетевого издания "БелНовости".

Достаточно добавить в банку с краской две чайные ложки экстракта ванили, и он отлично замаскирует неприятный запах.

Неоспоримое достоинство этой "присадки" в том, что она никоим образом не влияет на качество краски.

Помните, что ваниль только маскирует запах, но не нейтрализует вредные вещества, которыми он обусловлен. Поэтому проветривание по окончании покрасочных работ обязательно!