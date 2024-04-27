Вода из ванной вкуснее: почему кошка не пьет воду из миски

Кошки известны своей чистоплотностью и избирательностью как домашние питомцы.
Тем не менее, то, что некоторые хозяева расценивают как капризы, на самом деле связано не с характером животного. Например, владельцы часто замечают, что их кошки отказываются пить из миски.
Фелинолог и ветеринар Николай Леонов объяснил причины такого поведения.
По словам специалиста, кошки не из прихоти отказываются от миски, предпочитая пить воду в ванной или из кухонной раковины. Это поведение заложено эволюцией и сохраняется на уровне инстинктов. В природе, где на водопой приходили крупные парнокопытные, потенциальные жертвы кошек, вода часто была загрязнена.
Именно поэтому кошки предпочитают пить текучую воду. Владельцам стоит размещать емкость с чистой водой подальше от миски с едой, чтобы избежать попадания корма в воду.
Кроме того, кошки иногда дотрагиваются до воды лапой в миске или другом сосуде перед тем, как начать пить.
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