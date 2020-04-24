Не договорились по тарифам на газ: ЕАЭС на грани развала?

Страны ЕАЭС не смогли договориться по тарифам на газ. Владимир Путин заявил, что спешить с расширением состава ЕАЭС пока не стоит. А стоит ли вообще его сохранять?

Мишустин: объединение ЕАЭС созрело для выхода на более высокий уровень интеграции - Россия 24

ЕАЭС нужен более высокий уровень интеграции

В Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Союз входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. В передаче "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" президент РФ заявил, что европейский опыт интеграции показывает определенные сложности самого процесса.

При этом, по его словам, идея объединения возрождается на постсоветском пространстве из-за того, что страны бывшего СССР преодолевают "фобии прошлого".

Идею о реформировании ЕАЭС поддержал премьер России Михаил Мишустин, который заявил на совещании с коллегами, что Союз созрел для выхода на более высокий уровень интеграции.

Очевидна идея Москвы — убрать "многовекторность" из политических программ союзников, а экономические поставить на согласование.

Газ больше не объединяет

О том, что нынешняя интеграции в кризисе говорит отсутствие консенсуса по главному вопросу — тарифов на природный газ, которые сегодня стали для союзников России "завышенными" из-за того, что цена газа в мире падает.

В последнее время стоимость газа на биржах упала до 75-80 долларов за тысячу куб. метров, а у России и Казахстана с Арменией, Белоруссией и Киргизией заключены долгосрочные договора, в которых цена фиксированная. Понятно, что импортеры хотят сделать цены "гибкими", однако когда цена для них была в два-три раза ниже рыночной, это воспринималось, как данность, хотя специалисты называли ее "ценой любви".

Чего уж скрывать, дешевый газ и нефть были в интеграции с Россией для стран импортеров энергоресурсов наиболее притягательным условием интеграции. И наоборот, Россия могла этот ресурс применять как "мягкую силу". Сегодня ситуация становится диаметрально противоположной той, что была 3-4 года назад, и Союз трещит по всем швам.

30 марта в телефонном разговоре Никол Пашинян и Александр Лукашенко заявили о "завышенных ценах на газ", неудачей закончились усилия урегулировать этот вопрос на совещании межправительственного совета 19 апреля. Евразийская экономическая комиссия перенесла обсуждение на 19 мая на уровень глав государств союза.

Белоруссия хочет как в Смоленске

Белоруссия закупает газ у России по цене 127 долларов за тысячу кубометров. Правительство добавляет к этой цене примерно 40 долларов, а до конечных потребителей газ доходит еще по еще более высокой цене. Белорусский президент апеллирует сейчас также к тому, что на спотовых рынках в Европе цена гораздо ниже.

Однако желание Александра Лукашенко сделать цену, как в Смоленске невыполнимо, потому что цены на ГСМ и газ в России субсидируются за счет экспорта. Специально вводится таможенная пошлина, ограничения, чтобы поддерживать на внутреннем рынке цены более низкие по отношению к внешнему рынку.

Армения завышает внутренний тариф

Армения закупает "голубое топливо" по цене 165 долларов за тысячу кубометров. Внутри страны основной тариф составляет порядка 280 долларов по нынешнему курсу. Армения хочет понизить цену на входящий газ и за счет этого снивелировать повышение тарифа для внутреннего потребителя.

И хотя распределительная компания "Газпром Армения" — это 100 % дочка "Газпрома", но переговоры о тарифах не в ее компетенции. Налоги она платит в Армении, а инвестиции в отрасль в правительстве не отменяли. Ранее Ереван настаивал на фиксации цен на газ на ближайшие 10 лет, чтобы заняться строительством дорогостоящих газохранилищ за счет повышения внутреннего тарифа.

В Киргизии "Газпром" работает в убыток

Киргизия потребляет 1,3% от объема, который потребляет Белоруссия и примерно в 10 раз меньше, чем в Армении. "Газпром Кыргызстан" — тоже 100 % дочка "Газпрома", покупает газ по цене 150 долларов за тыс. кубов. Кампания отменила повышение цены на 15 % для потребителей Киргизии, что было связано с падением сома по отношению к доллару. Дело в том, что "Газпром Кыргызстан" обязан пересчитывать ежемесячно по официальному курсу сом/доллар США, устанавливаемому НБ КР на 1-е число каждого месяца.

Бишкек брал на себя обязательство устанавливать тариф, который бы полностью покрывал все расходы компании на транспортировку и реализацию газа до потребителей плюс 12% нормы рентабельности. Однако выйти на самоокупаемость "Газпром Кыргызстан" не может, так как нет роста объемов потребления.

"Цена любви" России больше не устраивает

Главный поставщик газа в ЕАЭС — Россия, Казахстан обеспечивает себя газом и снабжает частично Киргизию. Россия обеспечивает экспорт казахстанского газа по своей системе трубопроводов.

Казахстан настаивает в ЕАЭС на разработке "международного договора" по тприфам. Как он будет выглядеть не ясно, но очевидно, что "цена любви" Россию больше не устраивает. Она будет устраивать ее, если будет повышен уровень интеграции.

"Даже сам факт того, что мы сегодня обсуждает вопросы тарификации применительно к рынку газа, говорит о том, что наше объединение уже созрело для выхода на более высокий уровень интеграции", — заявил председатель российского правительства Мишустин во встрече глав кабинетов министров стран ЕАЭС в режиме видеоконференции.

Россия и Киргизия поддержали предложение Казахстана и подготовили общую редакцию, которая носит конструктивный характер и направлена на выработку необходимого компромисса", — отметил Мишустин.

Ясно, что Белоруссия и Армения, пока в этот пул не входят. То есть, уровень интеграции повышать не хотят. И вряд ли это сделают, судя по совместной позиции Пашиняна и Лукашенко :

сначала низкие цены,

а потом, может быть интеграция на наших условиях,

Но эта позиция не устраивает Путина, как уже было сказано выше.

Мнение Якова Кедми

Как сказал "Правде Ру израильский политический аналитик, в прошлом сотрудник спецслужб, дипломат Яков Кедми, пока страны этого союза получают взаимную выгоду из-за свободного передвижения товаров и трудовых ресурсов.

"Это страны бывшего Советского Союза, которые имеют единое экономическое пространство. Рвать его, не имея ничего вместо, это просто преступление по отношению к своим народам", — сказал аналитик.

По его словам, ни одна из стран, которая вышла из бывшего Советского Союза и ушла на Запад, "экономически не добилась лучшего развития, наоборот, это привело к полному или широкому ее краху".

Он признал, что договариваться в ЕАЭС стало труднее, но преимущества налицо, а те убытки, которые будут, если этот союз развалится — огромны.

"Россия заинтересована в том, чтобы экономические отношения между странами Европы и странами Центральной Азии и Дальнего Востока улучшались. Россия является великолепным транспортным мостом для перевалки товара с одной стороны и с другой. В отношениях между Россией и странами Евразийского союза коронавирус не обострил никакие отношения", — сделал вывод Яков Кедми.

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