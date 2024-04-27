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Врач Тяжельников: порция шашлыка не должна превышать 150 грамм, и чем жирнее мясо, тем меньше порция

Врач Тяжельников заявил, что порция шашлыка не должна превышать 150 грамм

0:56
Здоровье

В майские праздники многие россияне едут на шашлыки. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал сколько грамм шашлыка допустимо съесть.

Врач Тяжельников заявил, что порция шашлыка не должна превышать 150 грамм
Фото: commons.wikimedia.org by Spacekid is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Врач заявил, что порция шашлыка не должна быть больше 150 грамм. При этом, чем жирнее мясо, тем меньше должна быть порция.

"Некоторые люди не могут есть без хлеба, но лучше выбрать хлеб не из пшеничной муки 1 сорта, а грубого помола с добавлением злаков, отрубей", — сказал он.

Эксперт порекомендовал вместе с шашлыком есть свежие овощи, например, огурцы, помидоры, редис и сладкий перец. Кроме этого, он посоветовал не употреблять много соусов, потому что в них, как правило, большое количество соли и сахара, передают РИА Новости.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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