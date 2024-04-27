Врач Тяжельников: порция шашлыка не должна превышать 150 грамм, и чем жирнее мясо, тем меньше порция

Врач Тяжельников заявил, что порция шашлыка не должна превышать 150 грамм

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В майские праздники многие россияне едут на шашлыки. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал сколько грамм шашлыка допустимо съесть.

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Врач заявил, что порция шашлыка не должна быть больше 150 грамм. При этом, чем жирнее мясо, тем меньше должна быть порция.

"Некоторые люди не могут есть без хлеба, но лучше выбрать хлеб не из пшеничной муки 1 сорта, а грубого помола с добавлением злаков, отрубей", — сказал он.

Эксперт порекомендовал вместе с шашлыком есть свежие овощи, например, огурцы, помидоры, редис и сладкий перец. Кроме этого, он посоветовал не употреблять много соусов, потому что в них, как правило, большое количество соли и сахара, передают РИА Новости.