Какие факторы влияют на скорость похудения: мнение эндокринологов

На потерю веса могут влиять различные факторы. В этой статье вы узнаете, что важно знать, если вы решили похудеть.
Вес зависит от наследственной предрасположенности, возраста, пола, образа жизни, пищевых привычек, качества сна, работы. Изменения веса, как в большую, так и в меньшую сторону, могут вызвать ряд негативных последствий для здоровья. Ожирение и недостаточный вес увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
На успешное похудение влияет ваш образ жизни. Он включает в себя продукты и напитки, которые вы потребляете, а также вашу повседневную физическую активность. Если человек получает больше калорий из пищи или напитков, чем сжигает в течение дня, организм может хранить часть этих дополнительных калорий в виде жира.
Образ жизни, который может привести к набору веса, включает в себя: долгое сидение, высококалорийную и вредную пищу, фастфуд, недостаточное количество воды в день.
Для похудения специалисты рекомендуют употреблять в пищу рыбу, рис, киноа, курицу, сухофрукты, мясо ягненка и кролика, свежие овощи, цельнозерновой и ржаной хлеб, а также морепродукты и продукты, богатые клетчаткой. Овощей можно есть сколько угодно, кроме картофеля. Также необходимо заменить сладости фруктами и ягодами.
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