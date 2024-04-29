Какие факторы влияют на скорость похудения: мнение эндокринологов

На успех похудения влияет образ жизни

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На потерю веса могут влиять различные факторы. В этой статье вы узнаете, что важно знать, если вы решили похудеть.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Какие факторы влияют на вес

Вес зависит от наследственной предрасположенности, возраста, пола, образа жизни, пищевых привычек, качества сна, работы. Изменения веса, как в большую, так и в меньшую сторону, могут вызвать ряд негативных последствий для здоровья. Ожирение и недостаточный вес увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

На успешное похудение влияет ваш образ жизни. Он включает в себя продукты и напитки, которые вы потребляете, а также вашу повседневную физическую активность. Если человек получает больше калорий из пищи или напитков, чем сжигает в течение дня, организм может хранить часть этих дополнительных калорий в виде жира.

Образ жизни, который может привести к набору веса, включает в себя: долгое сидение, высококалорийную и вредную пищу, фастфуд, недостаточное количество воды в день.

Для похудения специалисты рекомендуют употреблять в пищу рыбу, рис, киноа, курицу, сухофрукты, мясо ягненка и кролика, свежие овощи, цельнозерновой и ржаной хлеб, а также морепродукты и продукты, богатые клетчаткой. Овощей можно есть сколько угодно, кроме картофеля. Также необходимо заменить сладости фруктами и ягодами.