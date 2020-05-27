Александр Маркаров: Пашинян понял, что НАТО ему не поможет

Ереван недоволен уровнем сотрудничества в ЕАЭС, однако такого варианта, как уход на Запад, у него нет, сказал в эфире программы "Точка зрения" директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров.

Ереван недоволен позицией Москвы по газу и Карабаху

Выступая на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 19 мая премьер-министр Никол Пашинян выразил недовольство отсутствием единой системы тарифообразования в торговле газом и подчеркнул, что у России есть возможность для снижения цены на этот ресурс для Армении.

Однако его пожелания не совпадают с планами Москвы, которая считает, что единый газовый рынок в ЕАЭС возможен только при углублении интеграции, отметил Александр Маркаров.

В Ереване, по его словам, также болезненно восприняли заявление главы МИД Сергея Лаврова о том, что переговоры по Нагорному Карабаху в составе Минской группы ведутся в контексте поэтапного решения конфликта, то есть о начальном возвращении Арменией Азербайджану "пяти из семи оккупированных азербайджанских областей", а потом проведения референдума для определения статуса Нагорного Карабаха.

"Слова Лаврова понимаются в Армении как нажим на армянскую сторону, чтобы она приняла вариант, который не выгоден Еревану", — добавил он.

Поэтапный или пакетный подход к Карабаху?

Как пояснил Александр Маркаров, для армянской стороны важно перевести сегодняшний статус Нагорного Карабаха из "де-факто" в "де-юре" и обеспечить признание его независимости международным сообществом. У Азербайджана зеркальная позиция — сохранить Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Даже при поэтапном решении проблемы возникает много вопросов, в частности, о переселенцах с той и другой стороны, будут ли они участвовать и как это обеспечить, отметил политолог.

"Реальность, однако, такова, что надо найти приемлемый вариант для обеих сторон, например, отвод сил самообороны из пояса безопасности под гарантии и после этого — признание независимости Карабаха. Однако упомянутые гарантии обеспечить практически невозможно", — сказал Александр Маркаров.

Пакетный же подход к проблеме такой результат гарантирует, заметил он.

Рейтинг Пашиняна остается высоким

Александр Маркаров уверен, что Пашинян сохраняет высокую поддержку населения, но к парламентским выборам через два года надо подходить с достижениями (повышение уровня жизни для отдельных слоев населения), которые может свести на нет "черный лебедь" коронавируса.

"Если экономика упадет на двузначную цифру, часть населения может поддержать оппозицию, хотя сейчас она слаба, как в парламенте, так и вне его", — сказал эксперт.

По его словам, большая часть населения считает, что общество движется в верном направлением, но для крупного бизнеса проблемы сохраняются: инвестиций нет, независимости судей — тоже, плюс неопределенность в ситуации с Нагорным Карабахом.

Эксперт не считает, что "дело о контрабанде сигарет семьей Пашиняна" в Россию является способом давления администрации Кремля на Ереван, это скорее дело "внутренней повестки дня", а именно: попытка внесистемной оппозиции, возглавляемой зятем бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Микаелом Минасяном, взять реванш за поражение в "революции любви".

По словам политолога, Минасян взял на вооружение тот же прием, которым пользовался два года назад Пашинян, — критику правительства по отсутствию борьбы с коррупцией и прямые обвинения в участии в ней. Александр Маркаров считает, что доля правды в критике есть: Пашинян завел уголовные дела по коррупции прежних руководителей, но посадок нет.

Почему Армения не уйдет на Запад?

Отвечая на вопрос, может ли Москва поспособствовать смещению Пашиняна, так как недовольна его прозападным вектором, в частности, сохранением американских биолабораторий и отказе допускать туда россиян, а также преследованием бывших союзников Москвы (Роберта Кочаряна) политолог ответил, что "если давить на Пашиняна, можно получить обратный результат".

"Я не думаю, что речь идет о вмешательстве России во внутренние дела Армении — независимого государства, а тем более союзника. Если бы такое было, Пашинян бы обратился к "улице", и она бы его поддержала. А если давить сильно, можно получить и обратный результат", — сказал политолог.

Эксперт не исключает давление со стороны Запада, который влияет на Ереван через финансирование программ сотрудничества.

Так, США перестали оказывать прямую помощь Карабаху через программу разминирования, а посол США в Ереване заявляет, что населению надо готовиться к мирной жизни.

"Собственные интересы надо защищать путем компромисса со всеми мировыми игроками. А если ЕАЭС и ОДКБ не являются приоритетом Армении, надо им искать замену, а ее не видно. Опыт показывает, что стремление Грузии и Украины в НАТО — это еще не возможность получить поддержку НАТО в кризисный период, и это Пашинян понял", — сделал вывод Александр Маркаров.

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