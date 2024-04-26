На какие моменты следует обращать внимание при покупке апельсинов

На что обращать внимание при выборе апельсинов?

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Апельсины часто собираются ещё не полностью созревшими для обеспечения сохранности при перевозке. Об этом напоминает KP.RU.

Фото: pixnio.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Кроме того, их кожура покрывается воском с использованием фунгицидов для защиты от грибков. Хотя эти вещества в небольших количествах не представляют опасности для человека, рекомендуется тщательно вымыть апельсины под горячей водой перед использованием.

При выборе апельсинов следует обращать внимание прежде всего на их вес. Сочные апельсины, с тонкой кожурой, будут тяжелее, а также их размеры не должны быть слишком большими.

Кожура должна быть ровной, без изъянов и прочих дефектов. При этом, не обязательно, чтобы кожура имела оранжевый цвет — зеленоватая кожура не всегда указывает на незрелость плода. Зрелые апельсины должны отличаться свежим, характерным ароматом, хотя покрытие воском может снизить его интенсивность. Понюхайте фрукты, чтобы определить степень спелости.

При хранении незрелых апельсинов при комнатной температуре они продержатся не более нескольких недель, после чего начнут сильно высыхать. Для более длительного хранения упакуйте каждый апельсин отдельно в бумагу и поместите их в холодильник. Так они могут сохраняться до двух месяцев.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете правильно выбрать и хранить апельсины, чтобы наслаждаться свежестью и вкусом этих фруктов в течение долгого времени.