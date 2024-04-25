Британская мать требует ответов: аэропорт Манчестера конфисковал лекарство от аллергии у ее сына

После того как сотрудник аэропорта Манчестера изъял у ее сына лекарство от аллергии, британка высказала свое недовольство. 44-летняя Эмма Уэйкфилд поделилась этим инцидентом с изданием Mirror.
Эмма рассказала, что ее 14-летний сын Бен, страдающий аллергией на арахис, отправился в школьную поездку в Италию. Она следовала инструкциям авиакомпании, упаковав лекарства в ручную кладь и багаж, приложив рецепт от врача и план лечения. Однако перед посадкой в самолет сотрудник службы безопасности забрал у мальчика жидкое лекарство и вылил его, не обсудив это с сопровождающим учителем.
"Это решение могло привести к трагическим последствиям. Бен остался без необходимых препаратов в полете и был подвергнут риску," — возмутилась Уэйкфилд.
Она также отметила, что во время путешествия сыну все же понадобилось лекарство, и второй комплект в чемодане был бы полезен. Эмма Уэйкфилд подала жалобу в руководство аэропорта.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".