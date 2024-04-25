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Британская мать требует ответов: аэропорт Манчестера конфисковал лекарство от аллергии у ее сына

Сотрудник аэропорта в Англии вылил лекарство ребенка с аллергией

1:06
Туризм

После того как сотрудник аэропорта Манчестера изъял у ее сына лекарство от аллергии, британка высказала свое недовольство. 44-летняя Эмма Уэйкфилд поделилась этим инцидентом с изданием Mirror.

Сотрудник аэропорта в Англии вылил лекарство ребенка с аллергией
Фото: Wikipedia by mcfarlandmo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эмма рассказала, что ее 14-летний сын Бен, страдающий аллергией на арахис, отправился в школьную поездку в Италию. Она следовала инструкциям авиакомпании, упаковав лекарства в ручную кладь и багаж, приложив рецепт от врача и план лечения. Однако перед посадкой в самолет сотрудник службы безопасности забрал у мальчика жидкое лекарство и вылил его, не обсудив это с сопровождающим учителем.

"Это решение могло привести к трагическим последствиям. Бен остался без необходимых препаратов в полете и был подвергнут риску," — возмутилась Уэйкфилд. 

Она также отметила, что во время путешествия сыну все же понадобилось лекарство, и второй комплект в чемодане был бы полезен. Эмма Уэйкфилд подала жалобу в руководство аэропорта.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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