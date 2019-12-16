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Константин Затулин: пакетный компромисс по Карабаху необходим

Мир

13 декабря в Ереване прошло Третье заседание "Лазаревского клуба", представляем вашему вниманию интервью первого заместителя председателя Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководителя Института стран СНГ, Председателя Оргкомитета "Лазаревского клуба" Константина Федоровича Затулина.

— Уважаемый Константин Федорович, 13 декабря в Ереване прошло Третье заседание российско-армянского "Лазаревского клуба". Расскажите, для чего была создана эта площадка?

— Идея создания неформальной площадки для диалога между представителями гражданских обществ России и Армении, не скрою, пришла ко мне в дни бурных событий весны — лета 2018 года в Армении. В те дни, как Вы помните, в Армении произошел бескровный государственный переворот, и действующая власть капитулировала перед оппозицией в обстановке массовых протестов и манифестаций. Все произошедшее было, безусловно, глубоко внутренним делом Армении, но мы в России не могли не быть обеспокоены тем, к каким последствиям для российско-армянских отношений это могло привести. Ведь среди тех, кто на гребне волны пришел к власти, оказалось много неизвестных и совершенно не вовлеченных прежде во взаимоотношения с Россией людей. Не говоря уже о том, что в предшествующий период некоторые из них, будучи депутатами Парламента, публично выступали против развития военно-политических связей с Россией, против вступления в Евразийский союз и нахождения в Армении российской военной базы. Возникла настоятельная потребность во взаимном узнавании, в том, чтобы разобраться, что на самом деле произойдет с выстроенным за время независимости российско-армянским союзом.

Но было бы неправильно сводить потребность в таких гражданских инструментах как "Лазаревский клуб" исключительно к изменению политической обстановки. Необходимость в широких контактах между российской и армянской интеллигенцией, политическими и общественными деятелями, мастерами культуры носит исторический, вневременной характер. Она предопределена историей отношений между нашими народами на протяжении сотен лет. В силу этого в поле контакта возникают и развиваются различные формальные и неформальные двусторонние инициативы, общественные организации, группы дружбы и др. Напомню, что, к примеру, в Государственной Думе на протяжении всех ее созывов существует и обновляется группа дружбы с Арменией и Межпарламентская российско-армянская Комиссия по сотрудничеству.

Разумеется, что-то проходит проверку временем, а что-то нет, отмирая по каким-то своим причинам. Несколько лет назад свою роль в поддержании диалога пытался играть "Грибоедовский клуб", организатором которого выступал журналист и телеведущий Дмитрий Киселев. Теперь Дмитрий Киселев увлекся виноделием, "Грибоедовский клуб" уже несколько лет не собирается (отдельные его участники, верные своим убеждениям и позиции, вошли в наш "Лазаревский клуб").

В сентябре 2018 года группа видных представителей российской и армянской общественности, — среди которых были Николай Рыжков, Артур Чилингаров, Анатолий Торкунов, Вячеслав Никонов, Карен Шахназаров, Зорий Балаян и др., — опубликовала Обращение, в котором заявила о желании создать Клуб для поддержания, если так можно выразиться, "огня в очаге российско-армянского диалога" на негосударственном, общественном уровне. Мы предложили назвать его в честь знаменитых армянских меценатов и благотворителей Лазаревых, учредивших в начале XIX века в Москве Лазаревский институт восточных языков — предтечу российского востоковедения и предка МГИМО. В декабре 2018 года "Лазаревский клуб" провел свое Первое заседание в Ереване, посвященное целевым образом вопросам обороны и безопасности наших стран на Кавказе. В марте в Москве состоялось Второе заседание, темой которого стало развитие наших экономик и инвестиций. Мы приступили к изданию книг серии "Библиотека "Лазаревского клуба". И вот Третье заседание состоялось 13 декабря в Ереване.

— Какая тема была выбрана для заседания "ЛК" и почему?

— Мы хотели быть последовательны в обсуждении различных сфер и проблем российско-армянского сотрудничества. Учитывая ту роль, которую все больше играет "четвертая власть" в общественной жизни, в этот раз мы обсудили вопросы формирования общественного мнения, деятельность средств массовой информации России и Армении, их проблемы. Тема заседания: "СМИ России и Армении: откровенный разговор".

— Мы знаем о непростых отношениях Армении и Азербайджана в свете ситуации вокруг непризнанного Нагорного Карабаха. Большой резонанс в СМИ вызвал Ваш визит в Нагорный Карабах осенью этого года. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ по разрешению нагорно-карабахского кризиса. Поделитесь Вашим взглядом на проблему Нагорного Карабаха.

— Я действительно участвовал, в сугубо личном качестве, в "Форуме друзей Арцаха" в октябре этого года в Степанакерте. Уже сбился со счета за эти четверть века, сколько раз бывал в Нагорном Карабахе — для меня принципиально важно быть в курсе происходящего в зоне конфликта, выступать за мирное урегулирование, против любых попыток решить этот затянувшийся спор силой. Я не вожу оружие в Нагорный Карабах и не настраиваю армян и азербайджанцев друг против друга. К сожалению, с некоторых пор все это вызывает раздражение в Азербайджане, который Вы дипломатично называете "большим резонансом в СМИ". Я не считаю достойными обсуждения брань, угрозы и оскорбления в свой адрес, которыми злоупотребляют СМИ определенного толка.

Моя точка зрения, к которой я пришел и которую заявляю со времен Первой Государственной Думы, где по моей инициативе прошли первые и единственные до сих пор в России парламентские слушания по нагорно-карабахскому конфликту, в сжатом виде следующая. Мы унаследовали нагорно-карабахский конфликт от Советского Союза. Самое главное достижение за прошедшие годы, — то, что в 1994 году, при посредничестве России, была достигнута договоренность о бессрочном прекращении огня. К сожалению, эта договоренность временами нарушается (а в апреле 2016 года Азербайджан прибегнул к возобновлению военных действий, которые с большим ожесточением длились несколько дней), но прекращение огня — это то, что, на мой взгляд, является непреходящим принципом урегулирования. Стороны, при нашей помощи, должны договориться сами. Но мне, как наблюдателю и эксперту, очевидно, что непризнанная Республика Арцах, прежде называемая Нагорно-Карабахской Республикой, никогда не вернется в общее правовое и политическое пространство с Республикой Азербайджан. Дело зашло слишком далеко и волю к самоопределению Нагорного Карабаха невозможно перечеркнуть — пришлось бы истребить все его и не только его армянское население. Конфликт может быть решен с помощью взаимных уступок — в обмен на признание очевидности существования НКР, армянские силы самообороны должны возвратить Азербайджану большую часть контролируемых ими районов за пределами бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. И это позволит азербайджанским беженцам вернуться. Из-за ожесточенности и недоверия между азербайджанской и армянской сторонами финальная недоговоренность может быть только пакетной.

В силу разных причин моя точка зрения не устраивает власти в Азербайджане и радикалов в Армении. Я ее не навязываю. Я лишь высказываю свой взгляд на вещи.

— В чем Вы, как законодатель и политик, видите развитие отношений России с Арменией и Азербайджаном в ближайшей перспективе?

— Россия будет развивать максимально дружественные и взаимовыгодные отношения и с Арменией, и с Азербайджаном. При этом мы должны отдавать себе отчет в том, что в силу многих причин и обстоятельств наши официальные отношения с Республикой Армения носят гораздо более глубокий характер: мы состоим с Арменией в военно-политическом (ОДКБ) и экономическом (Евразийский союз) союзах. Азербайджан, при всем его хорошем отношении, своего главного союзника видит в Турции и не скрывает этого. В таких случаях, как утверждает поэт, "дышит почва и судьба".

Наши отношения с Азербайджаном и Арменией не должны порождать конфликт интересов, а тем более — провоцировать развитие межнационального конфликта в самой России, в которой живут миллионы армян и азербайджанцев. Не могу не отметить, что такие попытки делаются. Здесь нужно быть очень внимательным.

Беседовала пресс-секретарь Российской дирекции "Лазаревского клуба" Стародубцева Н. И.

Темы россия армения азербайджан лазаревский клуб константин федорович затулин
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