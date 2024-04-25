Частое урчание в животе: гастроэнтеролог перечислил опасные причины

Частое урчание в животе может быть вызвано грыжей

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многих людей беспокоит частое урчание в животе. Гастроэнтеролог рассказал, с чем это может быть связано, пишет Advice.News.

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Бульканье обычно вызвано чувством голода или перевариванием пищи. Однако иногда это является признаком заболеваний желудочно-кишечного тракта, стресса, наличия грыжи или вздутия живота.

Громкий булькающий звук в животе часто является признаком нарушения всасывания питательных веществ на любом этапе переваривания пищи. Урчание может сопровождаться отеком в эпигастральной области, а иногда и приступами тошноты. Большое количество принятой пищи также заставляет мышцы желудка действовать более интенсивно, что вызывает неприятные звуки.

Чтобы избежать урчания в животе, важно медленно пережевывать пищу, не разговаривать в это время. Также следует избегать газированных напитков, жареной, острой и сладкой пищи. Это поможет предотвратить урчание, так как эти продукты могут вызвать образование газов.