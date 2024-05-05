Стас Михайлов прокомментировал свои отношения с Аллой Пугачёвой

Стас Михайлов о конфликте с Аллой Пугачевой: "Нет у меня с ней отношений"

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В интервью для Prozvezd российский певец Стас Михайлов ответил на вопросы об отношениях с Аллой Пугачевой после конфликта между ними.

Фото: Wikipedia by Ivanaivanova is licensed under CC BY-SA 4.0

Он заявил, что никогда не имел и не имеет никаких отношений с Пугачевой, у него отношения только с его женой, которые он назвал прекрасными. Михайлов поздравил Пугачеву с ее 75-летием и пожелал ей здоровья, хотя признал, что между ними были недопонимания.

Он также отметил, что конфликт начался из-за его заявления о уехавших артистах, но он утверждает, что это не касалось Примадонны. Михайлов подчеркнул, что не понимает поведения звезд, покинувших Россию, и считает неприемлемым оскорблять россиян.