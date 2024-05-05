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Стас Михайлов прокомментировал свои отношения с Аллой Пугачёвой

Стас Михайлов о конфликте с Аллой Пугачевой: "Нет у меня с ней отношений"

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Шоу-бизнес

В интервью для Prozvezd российский певец Стас Михайлов ответил на вопросы об отношениях с Аллой Пугачевой после конфликта между ними.

Стас Михайлов о конфликте с Аллой Пугачевой: "Нет у меня с ней отношений"
Фото: Wikipedia by Ivanaivanova is licensed under CC BY-SA 4.0

Он заявил, что никогда не имел и не имеет никаких отношений с Пугачевой, у него отношения только с его женой, которые он назвал прекрасными. Михайлов поздравил Пугачеву с ее 75-летием и пожелал ей здоровья, хотя признал, что между ними были недопонимания.

Он также отметил, что конфликт начался из-за его заявления о уехавших артистах, но он утверждает, что это не касалось Примадонны. Михайлов подчеркнул, что не понимает поведения звезд, покинувших Россию, и считает неприемлемым оскорблять россиян.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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