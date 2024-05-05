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Стало известно о требовании Украины не допустить участия российских гребцов в отборе на ОИ-2024

Киев потребовал отстранить российских гребцов от отбора на Олимпиаду-2024

1:04
Спорт

Украинский Национальный олимпийский комитет (НОК) и Министерство спорта выступили с требованием исключить российских и белорусских гребцов из участия в отборочных соревнованиях к Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом говорится на сайте НОК Украины.

Киев потребовал отстранить российских гребцов от отбора на Олимпиаду-2024
Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Официальное письмо с этим требованием было отправлено Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации каноэ (ICF). Украинская сторона считает, что участие экипажей-двоек из России и Беларуси нарушает требования МОК о запрете командных соревнований для этих стран.

Данное требование вызвало дальнейшие обсуждения в организационных структурах спорта, в то время как отборочные соревнования для Олимпиады-2024 уже на подходе.

Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа. В настоящее время Российская Федерация участвует в играх под нейтральным флагом, а не как отдельная команда.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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