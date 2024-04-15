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Чемпион юношеской Олимпиады по брейкингу считает, что российские спортсмены не примут участия в Играх-2024

Сергей Чернышев допускает, что россияне не примут участие в Олимпиаде

1:03
Спорт

Сергей Чернышев, который стал первым чемпионом Олимпиады по брейкингу, считает, что российские спортсмены, даже после того, как Всемирная федерация танцевального спорта дала разрешение на их участие в Играх под нейтральным флагом, все равно не станут участвовать на соревнованиях в Париже.

Сергей Чернышев допускает, что россияне не примут участие в Олимпиаде
Фото: commons.wikimedia.org by Sry85 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Чернышев сказал, что с решением WSDF ничего не поменялось. Он поделился, что есть уже список брейкеров, которые будут участвовать в Олимпиаде, но никого из России там нет. Этот перечень был составлен во время отборочных, куда российских спортсменов не допустили. Чернышев считает, что нужно сосредоточиться на Играх дружбы, так как на Олимпиаду вряд ли получится попасть.

Брейкер поделился, что хотел бы принять участия в Играх в Париже, так как они открывают больше возможностей для дальнейшей карьеры. Но политика внесла коррективы. Чернышев рассказал, что он уже смирился с тем, что не поедет на Олимпиаду. Поэтому настроен на другие соревнования, на победу в них и на получение удовольствия от танцев.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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