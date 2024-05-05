Как вернуть деньги при отказе от страховки?

Страховой полис можно вернуть и получить обратно уплаченную страховую премию в период охлаждения (не менее 14 дней).
Правило периода охлаждения действует не всегда, и расторжение договора страхования возможно только в определенных случаях. ОСАГО относится к обязательному страхованию, и досрочное расторжение договора возможно только в ограниченном количестве случаев.
Возврат страховки возможен для добровольных видов страхования, но может повлиять на условия кредита или расторжение кредитного договора. Важно проверять предложения разных страховых компаний и учитывать возможные штрафные санкции при расторжении договора.
Для расторжения договора в период охлаждения необходимо подать письменное заявление в страховую компанию.
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