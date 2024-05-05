Стилист назвала формы сумок, которые будут в тренде в нынешнем летнем сезоне

Стилист Манукова призвала обратить внимание на сумки-почтальоны и зашму летом

Старший редактор моды Lamoda Юлия Манукова поделилась своими советами относительно сумок, которые подойдут для различных случаев в нынешнем весенне-летнем сезоне.

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Эксперт описала семь разных форм сумок, которые остаются актуальными на любой поворот. Среди этих форм Юлия выделила универсальную сумку под офисные нужды, которая вмещает не только косметику и ежедневник, но и ноутбук. Она отметила, что такой аксессуар должен быть изготовлен из кожи, чтобы быть прочным и надежным.

Манукова также обратила внимание на сумки с несколькими отделениями, которые обеспечивают удобство хранения документов и предметов, не позволяя им потеряться в беспорядке. Такие сумки обычно достаточно плотные и сохраняют свою форму. Они также практичны, поскольку все вещи внутри упорядочены и легко находятся, пишет Газета.Ru.

В дополнение к этому, Юлия рекомендовала обратить внимание на белые и замшевые модели сумок, а также модели с короткими ручками. Они хороши тем, что могут выдержать даже тяжелый ноутбук, или модели с длинными ремнями, которые позволяют освободить руки, если нужно.

Стилист также подчеркнула, что тренд на сумки без лого продолжает быть актуальным. Она объяснила, что это связано с тенденцией к минимализму, когда дизайнерские бренды представляют сумки без явного указания логотипа. Это добавляет особый шарм и позволяет сумке стать проявлением стиля и чувства хорошего вкуса.

В заключение Юлия упомянула сумки-почтальоны как оживление модной тенденции из нулевых.

"Сумки-мессенджеры, или, проще говоря, сумки-почтальоны — возвращение тенденции из нулевых, о которой давно ничего не было слышно. Да, они смотрятся достаточно винтажно и порой старомодно, но это только прибавляет им шарма, который так обожает молодое поколение модниц", — отметила Манукова.

Все эти советы и тенденции позволяют нам выбрать сумку, подходящую для любого повода и соответствующую нашему стилю и предпочтениям.

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