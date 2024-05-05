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Стилист назвала формы сумок, которые будут в тренде в нынешнем летнем сезоне

Стилист Манукова призвала обратить внимание на сумки-почтальоны и зашму летом

Моя семья » Красота и стиль

Старший редактор моды Lamoda Юлия Манукова поделилась своими советами относительно сумок, которые подойдут для различных случаев в нынешнем весенне-летнем сезоне.

Стилист Манукова призвала обратить внимание на сумки-почтальоны и зашму летом
Фото: commons.wikimedia.org by Xenia Smirnova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эксперт описала семь разных форм сумок, которые остаются актуальными на любой поворот. Среди этих форм Юлия выделила универсальную сумку под офисные нужды, которая вмещает не только косметику и ежедневник, но и ноутбук. Она отметила, что такой аксессуар должен быть изготовлен из кожи, чтобы быть прочным и надежным.

Манукова также обратила внимание на сумки с несколькими отделениями, которые обеспечивают удобство хранения документов и предметов, не позволяя им потеряться в беспорядке. Такие сумки обычно достаточно плотные и сохраняют свою форму. Они также практичны, поскольку все вещи внутри упорядочены и легко находятся, пишет Газета.Ru.

В дополнение к этому, Юлия рекомендовала обратить внимание на белые и замшевые модели сумок, а также модели с короткими ручками. Они хороши тем, что могут выдержать даже тяжелый ноутбук, или модели с длинными ремнями, которые позволяют освободить руки, если нужно.

Стилист также подчеркнула, что тренд на сумки без лого продолжает быть актуальным. Она объяснила, что это связано с тенденцией к минимализму, когда дизайнерские бренды представляют сумки без явного указания логотипа. Это добавляет особый шарм и позволяет сумке стать проявлением стиля и чувства хорошего вкуса.

В заключение Юлия упомянула сумки-почтальоны как оживление модной тенденции из нулевых.

"Сумки-мессенджеры, или, проще говоря, сумки-почтальоны — возвращение тенденции из нулевых, о которой давно ничего не было слышно. Да, они смотрятся достаточно винтажно и порой старомодно, но это только прибавляет им шарма, который так обожает молодое поколение модниц", — отметила Манукова.

Все эти советы и тенденции позволяют нам выбрать сумку, подходящую для любого повода и соответствующую нашему стилю и предпочтениям.

ТОП-5 ТРЕНДОВ СУМОК ВЕСНА-ЛЕТО 2024 | Обзор хитов от стилиста
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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