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Весенние сумки 2024: тренды и советы стилиста для вашего гардероба

Модные сумки 2024: какие варианты станут выгодным выбором

1:22
Моя семья » Красота и стиль

Весной необходимо обновить не только основной гардероб, но и обратить внимание на актуальные сумки сезона. Стилист Дарья Ветрова поделилась основными тенденциями сумок на весну 2024.

Модные сумки 2024: какие варианты станут выгодным выбором
Фото: Wikipedia by freestocks.org is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Одним из ключевых трендов являются сумки с карманами, которые не только стильны, но и удобны, позволяя вместить больше вещей без увеличения размера аксессуара. Важно не бояться акцентированных карманов, добавляющих интерес к модели. Замшевые сумки также в тренде, особенно в теплую весеннюю погоду, идеально подходя для вечерних выходов. Основной совет стилиста — выбирать натуральные оттенки замши, такие как хаки, черный, молочный или коричневый. Клатч, уже не просто вечерний аксессуар, но и универсальная модель, позволяющая стилизовать его под casual. Рекомендуется обратить внимание на увеличенные мягкие модели в стиле мессенджера, которые сочетают в себе актуальность и вместительность. Среди офисных моделей неизменно популярен тоут, который идеально держит форму, обеспечивая надежное хранение документов.

При выборе тоут-сумок важно обращать внимание на качество швов и фурнитуру, поскольку они являются ключевыми показателями цены и качества изделия.

ТОП 10 ГЛАВНЫХ ХИТОВ СУМОК на ВЕСНУ 2024 | ТРЕНДЫ ,МОДА, САМАЯ ЖЕЛАННАЯ It-Bags , БАЗА
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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