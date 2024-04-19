Весенние сумки 2024: тренды и советы стилиста для вашего гардероба

Модные сумки 2024: какие варианты станут выгодным выбором

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весной необходимо обновить не только основной гардероб, но и обратить внимание на актуальные сумки сезона. Стилист Дарья Ветрова поделилась основными тенденциями сумок на весну 2024.

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Одним из ключевых трендов являются сумки с карманами, которые не только стильны, но и удобны, позволяя вместить больше вещей без увеличения размера аксессуара. Важно не бояться акцентированных карманов, добавляющих интерес к модели. Замшевые сумки также в тренде, особенно в теплую весеннюю погоду, идеально подходя для вечерних выходов. Основной совет стилиста — выбирать натуральные оттенки замши, такие как хаки, черный, молочный или коричневый. Клатч, уже не просто вечерний аксессуар, но и универсальная модель, позволяющая стилизовать его под casual. Рекомендуется обратить внимание на увеличенные мягкие модели в стиле мессенджера, которые сочетают в себе актуальность и вместительность. Среди офисных моделей неизменно популярен тоут, который идеально держит форму, обеспечивая надежное хранение документов.

При выборе тоут-сумок важно обращать внимание на качество швов и фурнитуру, поскольку они являются ключевыми показателями цены и качества изделия.

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