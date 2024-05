Украина стоит на пороге дефолта: иностранные инвесторы требуют выплат по долгу

Группа иностранных инвестиционных компаний, включая американские BlackRock и Pimco, планирует добиться от Украины возобновления выплат по долгу в следующем году, сообщает The Wall Street Journal.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication