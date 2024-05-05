Украина стоит на пороге дефолта: иностранные инвесторы требуют выплат по долгу

WSJ: кредиторы Украины хотят добиться выплат процентов по долгу

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Группа иностранных инвестиционных компаний, включая американские BlackRock и Pimco, планирует добиться от Украины возобновления выплат по долгу в следующем году, сообщает The Wall Street Journal.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В 2022 году, после начала конфликта с Россией, кредиторы позволили Киеву отложить выплаты, но теперь теряют терпение, поэтому они сформировали комитет с юристами и экспертами для переговоров с Украиной. Кредиторы предлагают списать значительную часть долга в обмен на возобновление выплат, сообщает ТАСС.

Украина, которая планирует обсуждение плана с держателями облигаций, ищет поддержку Запада, хотя США опасаются, что деньги налогоплательщиков окажутся у кредиторов. Если соглашение не будет достигнуто, Украина может столкнуться с дефолтом после окончания долговых каникул в августе.