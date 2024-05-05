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Важные культурные табу и ограничения для туристов в Египте: действия, которые следует избегать в Египте

Табу в Египте: эти действия могут стоить вам свободы

2:16
Туризм

Египет — страна с богатым культурным наследием и древней историей, привлекающая миллионы туристов каждый год. При посещении Египта важно уважать местные традиции и законы, чтобы избежать неприятностей и проявить уважение к культуре страны. Основные моменты, которых следует избегать во время поездки в Египет:

Табу в Египте: эти действия могут стоить вам свободы
Фото: commons.wikimedia.org by Carlos ZGZ is licensed under CC0

Недопустимость неприличной одежды

Египет — преимущественно мусульманская страна, и местные традиции требуют скромности в одежде. Туристам следует избегать открытой одежды, особенно в религиозных местах и сельских районах. Для женщин рекомендуется носить длинные юбки или брюки и покрывать плечи. Мужчинам следует избегать шорт и безрукавок.

Фотографирование без разрешения

Фотографирование военных объектов, аэропортов, мостов и другой инфраструктуры может быть воспринято как шпионаж и строго запрещено. Также стоит вежливо спрашивать разрешение перед тем, как фотографировать местных жителей, особенно женщин.

Общественные проявления любви

Публичные проявления любви, такие как поцелуи и объятия, считаются неприемлемыми, особенно в традиционных или религиозных районах. Такое поведение может вызвать негативную реакцию у местного населения.

Употребление алкоголя в общественных местах

Алкоголь доступен в Египте, но его употребление ограничено и должно происходить только в лицензированных заведениях, таких как рестораны, бары или отели. Пить алкоголь на улице или в общественных местах строго запрещено.

Пропаганда религиозных или политических взглядов

Выражение или пропаганда религиозных, политических или культурных взглядов, противоречащих местным убеждениям, может привести к серьезным проблемам с законом. Туристам следует избегать обсуждения этих тем с местными жителями.

Нарушение правил питания в Рамадан

Во время священного месяца Рамадан, мусульмане постятся от рассвета до заката. Несмотря на то что иностранцам не обязательно соблюдать пост, важно проявлять уважение, не стоит есть, пить или курить вне отеля.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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