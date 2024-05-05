Лучшее время для покупки вторичного жилья в 2024 году: рекомендации эксперта Дмитрия Осянина

Экономист Осянин: покупку жилья лучше запланировать на летние месяцы

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Мнение

В 2024 году идеальное время для покупки вторичного жилья в России — летние месяцы. Эксперт по экономике и доцент РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин поделился своими наблюдениями с "Газетой.Ru".

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Осянин предсказывает, что цены на вторичное жилье могут упасть до 20%. Преимущественно это затронет старые дома в менее престижных районах. В то время как квартиры в хорошем состоянии и привлекательных локациях потеряют в цене не более 5%.

Снижение цен будет вызвано уменьшением спроса, так как все больше граждан отказываются от покупки из-за высоких ипотечных ставок, объясняет Осянин. Это заставит продавцов предлагать скидки и акции для привлечения покупателей.

Тем не менее, Осянин советует не откладывать покупку жилья в новостройках и сделать это до 1 июля, пока действуют государственные программы ипотеки. При выборе важно учитывать местоположение, планировку, состояние здания и следить за динамикой на рынке недвижимости.