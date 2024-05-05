Полезная выпечка: как сделать овсяную муку дома за пару минут

Овсяная мука доступна во многих магазинах здорового питания. Но вы также можете легко приготовить её дома. Попробуйте следовать этому простому рецепту.
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Ингредиенты
1,5 стакана овсяных хлопьев
Приготовление
Поместите овсяные хлопья в блендер и измельчите их в порошок.
Проверьте наличие крупных кусков овса. Если немного осталось, встряхните ёмкость и ещё раз перемешайте. Это не должно занять у вас более 15–20 секунд. Не переусердствуйте, иначе в муке появятся комки. Вы можете использовать муку сразу или хранить её в банке в сухом прохладном месте, но не более месяца.