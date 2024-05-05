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Человекообразная обезьяна впервые обработала рану лекарственным растением

Учные наблюдали за первым использованием лекарственных растений обезьяной

Наука

Получив поражение лица, взрослый дикий орангутан по имени Ракус тщательно лечил его растением, обладающим обезболивающими, противовоспалительными и жаропонижающими свойствами. Ранее такое поведение животных не было фиксировано учеными.

Учные наблюдали за первым использованием лекарственных растений обезьяной
Фото: commons.wikimedia.org by Andrew Regan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Авторы нового исследования предположили, что эти навыки могли появиться у общего предка людей и других человекообразных обезьян.

Ученые, занимающиеся приматологией, из Германии и Индонезии, случайно зафиксировали поведение взрослого мужского орангутана после одной из борьбы за главенство. Во время предполагаемой схватки он получил серьезное ранение лица, что является весьма опасным в экваториальном климате. Новая публикация в журнале "Научные отчеты" рассказывает о том, как орангутан справился с этой ситуацией и что это значит для нашего понимания современных родственных видов.

Суматранские орангутаны - это крупная человекообразная обезьяна, которая имеет вес до 90 килограммов у самцов (самки в два раза легче). У них сложный жизненный цикл: самки становятся готовыми к спариванию и рождению потомства уже в девять лет, в то время как самцы проходят через своеобразный пубертатный период. Они пытаются спариваться с самками, когда рядом нет полностью сформированных взрослых самцов (последних они стараются избегать). Однако, обычно самки предпочитают отклонять такие попытки, предпочитая старших кавалеров.

Примерно в 15 или 20 лет происходит быстрая трансформация у юного самца: он начинает проявлять вторичные половые признаки, такие как развитые валики по бокам лица и клыки. Его мышечная масса существенно увеличивается.

В июне 2022 года группа приматологов в индонезийском заповеднике Гунунг-Лёсер услышала серию продолжительных криков. Обычно подобные звуки издает самцы, выясняя иерархию на территории. Позже исследователи обнаружили, что совсем недавно полностью созрел самец по имени Ракус. Его первые появления на камеры случились в 2009 году, а полное созревание наступило только в 2021 году, когда он перестал уклоняться от столкновений с другими взрослыми самцами.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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