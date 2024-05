Человекообразная обезьяна впервые обработала рану лекарственным растением

Получив поражение лица, взрослый дикий орангутан по имени Ракус тщательно лечил его растением, обладающим обезболивающими, противовоспалительными и жаропонижающими свойствами. Ранее такое поведение животных не было фиксировано учеными.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrew Regan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported