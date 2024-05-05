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Не игнорируйте этот знак: как трещина на стекле может привести к катастрофе на дороге

Треснуло лобовое стекло: что автомобилист должен сделать в первую очередь

1:08
Авто

Трещина на лобовом стекле автомобиля может образоваться по различным причинам. Например, в стекло мог ударить камень или другой тяжелый объект. Не стоит исключать и вероятность температурных перепадов, которые также могут стать причиной трещин.

Треснуло лобовое стекло: что автомобилист должен сделать в первую очередь
Фото: freepik.com by jannoon028 is licensed under public domain

Часто повреждение стекла является результатом небольших дорожных инцидентов.

Важно, чтобы водители не игнорировали такую проблему, так как трещина может серьезно затруднить обзор и создать дополнительные риски и трудности во время вождения.

В идеальном случае, следует немедленно заменить поврежденное стекло. Однако, это не всегда возможно из-за нехватки времени или финансов.

Как временное решение можно использовать прозрачный лак для ногтей. Если на стекле появляется трещина, водитель может аккуратно покрыть её лаком, что предотвратит дальнейшее расширение трещины.

Такой метод позволяет отложить полноценный ремонт на некоторое время, но не стоит забывать, что это лишь временное решение и замена стекла всё равно будет необходима в будущем.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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