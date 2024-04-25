Водители игнорируют это правило и рискуют жизнью. Узнайте, как зимняя резина летом может стать ловушкой на дорогах

Автоэксперт, Игорь Кацубо, предупреждает о серьезных рисках, связанных с использованием зимних шин в летний период.
Зимняя резина не только теряет сцепление с дорогой при повышенных температурах, но и может стать причиной нестабильности и аварийного поведения автомобиля. Об этом сообщает ИА RuNews24.ru.
Важно заменять зимние шины на летние вовремя, учитывая, что использование зимней резины летом также нарушает законодательство, что может привести к штрафам.
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