Курица, фаршированная грибами и черносливом: роскошное праздничное блюдо с минимумом хлопот

Курица, фаршированная грибами: кроме них, в начинку ещё добавляется чернослив

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Курица, фаршированная грибами, является изысканным и праздничным блюдом. В этом рецепте от Gastronom.ru мы используем шампиньоны, смешанные с черносливом, чтобы создать вкусную начинку.

Фото: commons.wikimedia.org by public domain pictures is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Курица фаршируется, затем обмазывается специями и майонезом, чтобы образовать хрустящую корочку, и запекается в духовке целиком. Через час у вас будет готовый и вкусный ужин для всей семьи.

Ингредиенты (на 6 порций):

— 1 кг курицы,

— 500 г шампиньонов,

— 6-7 штук чернослива,

— 50 г сливочного масла,

— 1 чайная ложка молотой паприки,

— 3-4 столовые ложки майонеза,

— соль и свежемолотый чёрный перец.

Для подачи:

— листья салата,

— лимон,

— маслины.

Приготовление:

Нарежьте шампиньоны и чернослив мелкими кусочками. Затем смешайте их вместе и приправьте солью и перцем по вкусу. Смажьте курицу сливочным маслом изнутри, затем начините её подготовленной начинкой. Закрепите отверстие в брюшке курицы шпажкой и свяжите ножки. Посыпьте куриную кожу паприкой и смажьте майонезом. Запекайте курицу в предварительно разогретой до 200 °C духовке в течение 1 часа или до готовности. Дайте готовой курице немного остыть, затем достаньте шпажку и разрежьте на порции.

Подайте курицу салатом из листьев, ломтиками лимона и маслинами. Пользуйтесь этим рецептом, чтобы создать вкусное и изысканное блюдо из фаршированной курицы. Оно станет прекрасным вариантом для торжественного ужина или семейного обеда. Приятного аппетита!