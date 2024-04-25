Курица, фаршированная грибами и черносливом: роскошное праздничное блюдо с минимумом хлопот

Курица, фаршированная грибами, является изысканным и праздничным блюдом. В этом рецепте от Gastronom.ru мы используем шампиньоны, смешанные с черносливом, чтобы создать вкусную начинку.
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Курица фаршируется, затем обмазывается специями и майонезом, чтобы образовать хрустящую корочку, и запекается в духовке целиком. Через час у вас будет готовый и вкусный ужин для всей семьи.
Ингредиенты (на 6 порций):
— 1 кг курицы,
— 500 г шампиньонов,
— 6-7 штук чернослива,
— 50 г сливочного масла,
— 1 чайная ложка молотой паприки,
— 3-4 столовые ложки майонеза,
— соль и свежемолотый чёрный перец.
Для подачи:
— листья салата,
— лимон,
— маслины.
Приготовление:
Нарежьте шампиньоны и чернослив мелкими кусочками. Затем смешайте их вместе и приправьте солью и перцем по вкусу.
Смажьте курицу сливочным маслом изнутри, затем начините её подготовленной начинкой. Закрепите отверстие в брюшке курицы шпажкой и свяжите ножки. Посыпьте куриную кожу паприкой и смажьте майонезом.
Запекайте курицу в предварительно разогретой до 200 °C духовке в течение 1 часа или до готовности.
Дайте готовой курице немного остыть, затем достаньте шпажку и разрежьте на порции.
Подайте курицу салатом из листьев, ломтиками лимона и маслинами. Пользуйтесь этим рецептом, чтобы создать вкусное и изысканное блюдо из фаршированной курицы. Оно станет прекрасным вариантом для торжественного ужина или семейного обеда. Приятного аппетита!
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Курица, фаршированная грибами и черносливом, в духовке