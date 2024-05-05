Цены на ОСАГО в 2024 году

Про цены на ОСАГО в 2024 году

0:45 Your browser does not support the audio element. Страхование

С 1 апреля 2024 года произошли изменения в ценах на ОСАГО.

Полис оформляет и присылает страховая компания, внося его в базу Российского союза автостраховщиков.

6 компаний предоставили свои расчёты предлагают полисы за 6 387 рублей.

Компания "Ингосстрах" предложила полис за 7 377 рублей с дополнительной защитой от ущерба в ДТП.

1 апреля происходит автоматический пересмотр безаварийного коэффициента по ОСАГО. Безаварийные водители получают дополнительную скидку на полис ОСАГО, а аварийные - повышают стоимость страховки.