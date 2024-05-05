Борьба с жирностью волос: эффективные советы для здоровых и объемных прядей

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Как избавиться от излишней жирности волос

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Обладательницы жирных волос часто сталкиваются с неприятными проблемами, такими как небрежный вид, потеря объема и настроения. Даже при ежедневном уходе за волосами не всегда удается полностью решить эту проблему. В этой статье мы поделимся советами, которые помогут улучшить ситуацию.

Как избавиться от излишней жирности волос
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первый шаг — правильное время для мытья головы. Лучше всего это делать с утра или до обеда, чтобы волосы не теряли свежесть до вечера. Важно также правильно подобрать средства для ухода за волосами. Часто ошибочно считается, что проблема лежит именно в волосах, и выбираются шампуни для жирных волос, но на самом деле проблема может быть в жирности кожи головы. Промывка головы несколько раз поможет более эффективно очистить волосы и кожу головы, предотвращая забивание пор.

Здоровое питание играет ключевую роль в здоровье волос. Питательные вещества, получаемые из пищи, влияют на состояние волос и кожи головы. Избегайте чрезмерного потребления фаст-фуда и острой, соленой пищи, предпочитая полезные продукты, такие как овощи и зелень.

Использование скраба для кожи головы поможет эффективнее удалять излишки себума и омертвевшие клетки, что способствует здоровью волос. Для приготовления домашнего скраба вам понадобятся морская соль, овсяные хлопья и вода. Нанесите скраб на кожу головы, массируйте и смойте. Эту процедуру рекомендуется повторять раз в две недели.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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