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Растения, хорошо растущие в тени
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Эти растения легко приживутся и зацветут даже на участках с недостатком света

Что посадить в тенистых уголках сада

1:21
Садоводство » Цветы

Если у вас есть тенистые места в саду, где редко растёт что-то, обратите внимание на эти цветы. Они такие неприхотливые и выносливые, что легко приживутся и зацветут даже на участках с недостатком света. Все они довольно зимостойкие и не требуют укрытия на зиму.

Что посадить в тенистых уголках сада
Фото: commons.wikimedia.org by Borealis55 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Некоторые из них могут хорошо разрастаться со временем, поэтому лучше сразу высаживать их под глубоко вкопанную бордюрную ленту, чтобы ограничить их рост.

К примеру, Физостегия и Васильок подбеленный — это отличные многолетники, которые могут цвести даже в теневых местах и не требуют особого ухода. Они склонны к распространению, поэтому при посадке их лучше сразу ограничить.

Майский Ландыш и Купена также прекрасно процветают в тенистых условиях, наполняя их ароматом и красотой весной. Медуница является еще одним вариантом для тенистого сада. Ее цветение длится более месяца, а красочные листва создает живописный вид.

Также, растения, такие как Гейхера, Бадан, Дармера и Хоста, хорошо подходят для украшения тенистых мест в саду благодаря своим декоративным листьям и цветам. Они придадут вашему саду уникальный и привлекательный вид.

Купена - весеннецветущий многолетник для тени
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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