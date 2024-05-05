Эти растения легко приживутся и зацветут даже на участках с недостатком света

Что посадить в тенистых уголках сада

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Если у вас есть тенистые места в саду, где редко растёт что-то, обратите внимание на эти цветы. Они такие неприхотливые и выносливые, что легко приживутся и зацветут даже на участках с недостатком света. Все они довольно зимостойкие и не требуют укрытия на зиму.

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Некоторые из них могут хорошо разрастаться со временем, поэтому лучше сразу высаживать их под глубоко вкопанную бордюрную ленту, чтобы ограничить их рост.

К примеру, Физостегия и Васильок подбеленный — это отличные многолетники, которые могут цвести даже в теневых местах и не требуют особого ухода. Они склонны к распространению, поэтому при посадке их лучше сразу ограничить.

Майский Ландыш и Купена также прекрасно процветают в тенистых условиях, наполняя их ароматом и красотой весной. Медуница является еще одним вариантом для тенистого сада. Ее цветение длится более месяца, а красочные листва создает живописный вид.

Также, растения, такие как Гейхера, Бадан, Дармера и Хоста, хорошо подходят для украшения тенистых мест в саду благодаря своим декоративным листьям и цветам. Они придадут вашему саду уникальный и привлекательный вид.