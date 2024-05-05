Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Science: разгадана тайна огромной полыньи в Антарктике
Камила Валиева посоветовала подрастающему поколению "заниматься всем и сразу"
В продолжении сериала "Воронины" персонажи простятся с Николаем Ворониным
Путин прокомментировал перегрев на рынке жилья
Россияне определили самый лучший тип автомобиля для путешествий
Как избавиться от излишней жирности волос
"Форсаж 11" обещает грандиозный финал: премьера назначена на 2026
Стас Барецкий убедил Настю Ивлееву дать интервью после скандала
Про цены на ОСАГО в 2024 году
В России рассчитали влияние перегрузок на работу космических и авиационных антенн

МФТИ совместно с МГТУ рассчитали влияние перегрузок на работу авиа и космо антенн

4:05
Наука

Ученые с МФТИ в соавторстве со студентами с МГТУ имени Н. Э. Баумана с применением инновационного подхода рассчитали, как нагрузки, возникающие при передвижении платформы-носителя, воздействуют на операционную активность размещенных на ней фазированных антенных решеток.

МФТИ совместно с МГТУ рассчитали влияние перегрузок на работу авиа и космо антенн
Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Новейший метод, предложенный исследователями, способствует улучшению качества сигнала, снижению издержек на изготовление фазированных антенных решеток и продлению их срока службы.

Результаты научного исследования, полученные в процессе, позволили выработать требования к материалу, используемому для производства данных изделий, а также к методам их установки и крепления на носители. Соблюдение предложенных рекомендаций способствует сокращению воздействия нагрузок на 60-70 процентов, что, в конечном итоге, приведет к увеличению срока эксплуатации техники.

Фазированные антенные решетки представляют собой устройства, предназначенные для приема и передачи электромагнитных сигналов. Они состоят из однотипных излучающих элементов (антенн), расположенных в определенной последовательности.

Примечательной чертой таких продуктов является их способность изменять направление и мощность излучаемых или принимаемых электромагнитных волн, не меняя свою геометрию. Благодаря этим возможностям они способны обеспечивать связь одновременно в различных направлениях или отслеживать несколько быстро движущихся объектов.

На сегодняшний день фазированные антенные решетки широко используются в конструкциях радиотелескопов, радиолокационных станций, базовых станциях мобильной связи, системах спутниковой связи и других устройствах. Их также устанавливают на различные подвижные платформы: автомобили, поезда, воздушные суда, беспилотники и космические аппараты.

Исследование московских ученых посвящено воздействию, возникающему при использовании фазированных антенных решеток на таких носителях. Специалисты проанализировали, как деформации, подвергающиеся эти системы при нагрузках, влияют на диаграмму направленности антенны.

Один из авторов научной работы, глава отдела исследований и разработок перспективных решений в сфере сотовой связи НИЦ телекоммуникаций МФТИ Григорий Серегин, рассказал: "Сначала мы применили одно программное обеспечение для моделирования изменений, происходящих в системе в процессе механических нагрузок. Другими словами, мы исследовали, как решетка гнется под воздействием сил, возникающих при применении ускорения. Затем с использованием другой программы мы изучили процессы с точки зрения электродинамики, то есть как меняются характеристики диаграммы направленности антенны".

Основываясь на полученных данных, ученые разработали методику, которая позволяет определять изменения операционных параметров фазированной антенной решетки, включая снижение коэффициента усиления антенны. Также был проанализирован процесс смещения рабочего диапазона частот антенной системы, вызванный изменением геометрической конфигурации отдельных ее элементов.

Учет этих параметров на этапе разработки поможет создавать антенные системы без излишнего запаса по механическим характеристикам, что избавляет от избыточного обременения конструкции. Эта технология особенно важна в отраслях, где вес имеет решающее значение, например, в авиации и космонавтике.

Применение моделирования с использованием предложенной методики позволит найти оптимальное решение для крепления фазированных антенных решеток на космическом аппарате или воздушном судне таким образом, чтобы в моменты повышенных нагрузок сохранялись их функциональные свойства, но не страдала надежность конструкции.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принц Уильям и больная раком Кейт Миддлтон "проходят через ад": Что происходит в королевской семье за закрытыми дверьми

Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что супруги Уэльские "проживают ад"
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны
Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"
Рудковская раскрыла секрет красоты 42-летней модели Натальи Водяновой
Французские солдаты приехали на Украину отнюдь не сражаться Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Какие растения любят яичную скорлупу
Какие растения любят яичную скорлупу
Последние материалы
Путин прокомментировал перегрев на рынке жилья
Россияне определили самый лучший тип автомобиля для путешествий
Как избавиться от излишней жирности волос
"Форсаж 11" обещает грандиозный финал: премьера назначена на 2026
Стас Барецкий убедил Настю Ивлееву дать интервью после скандала
Про цены на ОСАГО в 2024 году
Готовим дома взбитые сливки
Россиянам назвали варианты инвестирования 50 тыс. рублей
Что посадить в тенистых уголках сада
Мария Шукшина раскритиковала последние фильмы Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников