Кроссовер с холодильником — лидер среди идеальных автомобилей для путешествий по мнению россиян

Россияне определили самый лучший тип автомобиля для путешествий

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские автомобилисты считают идеальным транспортным средством для путешествий кроссовер с встроенным холодильником, как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на компанию "Делимобил".

Фото: flickr.com by Land Rover MENA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Этот выбор поддержало 23,4 процента опрошенных. В список трёх лучших автомобилей для длительных поездок также вошли внедорожники, заручившиеся поддержкой 17 процентов респондентов, и универсалы, выбранные 16 процентами опрошенных. Среди желаемых функций для дальних автопоездок участники опроса выделили экономичность двигателя и комфортабельную аудиосистему.

Кроме того, стало известно, что для автопутешествий пользователи каршеринга предпочитают арендованные автомобили. Участники исследования отметили несколько недостатков личных машин для таких поездок, включая нехватку пространства для пассажиров, высокий расход топлива и маленький объём багажника.