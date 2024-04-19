Окунь под маринадом: нестареющая советская классика, которую очень любят и сегодня

Окунь под маринадом: такую аппетитную рыбку не стыдно подать и на праздничный стол

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам приготовить нежное филе окуня, пропитанное ароматным маринадом, который придаст блюду великолепный вкус. Это отличный выбор для праздничного стола. Рецепт предложен сайтом Gastronom.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты на 4 порции:

— 600 г филе окуня,

— 1 средний кабачок (200 г),

— 1 сладкий перец (200 г),

— 2 большие морковки (400 г),

— 2 крупные красные луковицы (300 г),

— 6 зубчиков чеснока (30 г),

— 100 мл яблочного уксуса,

— 20 г мёда,

— 50 г растительного масла,

— соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу.

Приготовление:

Подготовьте овощи для маринада, вымойте их и очистите. Красный лук нарежьте полукольцами, а чеснок — кружочками. Остальные овощи нарежьте тонкой длинной соломкой. Приправьте филе окуня солью и перцем со всех сторон. Обжарьте его на сильном огне в двух столовых ложках растительного масла, по 1 минуте с каждой стороны. Переложите обжаренное филе в контейнер. В той же сковороде добавьте оставшееся растительное масло и разогрейте его. Выложите в сковороду подготовленные овощи и жарьте на сильном огне, помешивая, в течение 5 минут. Влейте в сковороду яблочный уксус, предварительно смешанный с мёдом, и добавьте 50 мл питьевой воды. Доведите до кипения, посолите и поперчите по вкусу. Продолжайте готовить на среднем огне еще 5 минут. Выложите жареные овощи на филе окуня в контейнере, затем полейте всю оставшуюся в маринаде жидкость. Поставьте контейнер в холодильник и оставьте окуня мариноваться на 8-10 часов.

Подавайте окунь под маринадом холодным, в качестве закуски. Такой окунь под маринадом придется по вкусу всем гостям на праздничном столе. Вы можете приготовить его заранее и хранить в холодильнике, при этом оно сохранит свежий и аппетитный вид. Приятного аппетита!