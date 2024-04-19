Окунь под маринадом: нестареющая советская классика, которую очень любят и сегодня

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Окунь под маринадом: такую аппетитную рыбку не стыдно подать и на праздничный стол

2:12
Еда

Предлагаем вам приготовить нежное филе окуня, пропитанное ароматным маринадом, который придаст блюду великолепный вкус. Это отличный выбор для праздничного стола. Рецепт предложен сайтом Gastronom.ru.

Окунь под маринадом: такую аппетитную рыбку не стыдно подать и на праздничный стол
Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты на 4 порции:

— 600 г филе окуня,

— 1 средний кабачок (200 г),

— 1 сладкий перец (200 г),

— 2 большие морковки (400 г),

— 2 крупные красные луковицы (300 г),

— 6 зубчиков чеснока (30 г),

— 100 мл яблочного уксуса,

— 20 г мёда,

— 50 г растительного масла,

— соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Подготовьте овощи для маринада, вымойте их и очистите. Красный лук нарежьте полукольцами, а чеснок — кружочками. Остальные овощи нарежьте тонкой длинной соломкой.
  2. Приправьте филе окуня солью и перцем со всех сторон. Обжарьте его на сильном огне в двух столовых ложках растительного масла, по 1 минуте с каждой стороны. Переложите обжаренное филе в контейнер.
  3. В той же сковороде добавьте оставшееся растительное масло и разогрейте его. Выложите в сковороду подготовленные овощи и жарьте на сильном огне, помешивая, в течение 5 минут.
  4. Влейте в сковороду яблочный уксус, предварительно смешанный с мёдом, и добавьте 50 мл питьевой воды. Доведите до кипения, посолите и поперчите по вкусу. Продолжайте готовить на среднем огне еще 5 минут.
  5. Выложите жареные овощи на филе окуня в контейнере, затем полейте всю оставшуюся в маринаде жидкость. Поставьте контейнер в холодильник и оставьте окуня мариноваться на 8-10 часов.

Подавайте окунь под маринадом холодным, в качестве закуски. Такой окунь под маринадом придется по вкусу всем гостям на праздничном столе. Вы можете приготовить его заранее и хранить в холодильнике, при этом оно сохранит свежий и аппетитный вид. Приятного аппетита!

Окунь под маринадом
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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