Минтай, тушёный с морковью и луком: простой и питательный ужин всего за 20 минут

Тушёный минтай с луком и морковью: вкусное и недорогое блюдо из рыбки и овощей

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушёный минтай с морковью и луком — вкусное и простое блюдо, которое подойдет для постного или диетического меню. Рецепт предоставлен сайтом Kedem. ru.

Фото: flickr.com by nigeljohnwade is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты:

— Минтай (2-3 шт),

— Морковь (1 шт),

— Луковица (1 шт),

— Помидоры (2 шт),

— Растительное масло (3 ст. л.),

— Мука (2 ст. л.),

— Соль (¼ ч. л.),

— Перец чёрный молотый (по вкусу).

Приготовление:

Очистите минтай, промойте и нарежьте порционными кусочками. Посолите и поперчите кусочки рыбы, обваляйте их в муке. На сковороде с растительным маслом обжарьте кусочки минтая, обжаривайте со всех сторон по 2-3 минуты. Добавьте нарезанный лук и тёртую морковь. Выложите кружочками нарезанные помидоры. Добавьте ½ стакана воды и тушите на среднем огне 20 минут под крышкой. Тушёный минтай с морковью и луком готов. Подаёте к столу. Приятного аппетита!