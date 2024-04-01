Минтай, тушёный с морковью и луком: простой и питательный ужин всего за 20 минут

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Тушёный минтай с луком и морковью: вкусное и недорогое блюдо из рыбки и овощей

1:02
Еда

Тушёный минтай с морковью и луком — вкусное и простое блюдо, которое подойдет для постного или диетического меню. Рецепт предоставлен сайтом Kedem. ru.

Тушёный минтай с луком и морковью: вкусное и недорогое блюдо из рыбки и овощей
Фото: flickr.com by nigeljohnwade is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты:

— Минтай (2-3 шт),

— Морковь (1 шт),

— Луковица (1 шт),

— Помидоры (2 шт),

— Растительное масло (3 ст. л.),

— Мука (2 ст. л.),

— Соль (¼ ч. л.),

— Перец чёрный молотый (по вкусу).

Приготовление:

  1. Очистите минтай, промойте и нарежьте порционными кусочками.
  2. Посолите и поперчите кусочки рыбы, обваляйте их в муке.
  3. На сковороде с растительным маслом обжарьте кусочки минтая, обжаривайте со всех сторон по 2-3 минуты.
  4. Добавьте нарезанный лук и тёртую морковь. Выложите кружочками нарезанные помидоры.
  5. Добавьте ½ стакана воды и тушите на среднем огне 20 минут под крышкой.
  6. Тушёный минтай с морковью и луком готов. Подаёте к столу. Приятного аппетита!
Тушеный минтай с луком и морковью 💖 Классика в кулинарии
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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