Как Стас Барецкий вывел Настю Ивлееву из укрытия после скандальной вечеринки

В интервью для NEWS. ru шоумен Стас Барецкий рассказал, что уговорил Настю Ивлееву дать интервью после скандала на вечеринке.
Он подчеркнул их долгую дружбу и убеждал Ивлееву, что прятаться бессмысленно, так как она важна для людей и всегда приносила высокие рейтинги телевидению.
Ранее Ивлеева решила удалить свои посты в Instagram*, но после штрафа от Тверского суда Москвы за дискредитацию армии она вернула их обратно.
* — запрещенная социальная сеть.
Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.