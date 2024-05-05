Как Стас Барецкий вывел Настю Ивлееву из укрытия после скандальной вечеринки

Стас Барецкий убедил Настю Ивлееву дать интервью после скандала

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В интервью для NEWS. ru шоумен Стас Барецкий рассказал, что уговорил Настю Ивлееву дать интервью после скандала на вечеринке.

Фото: youtube.com by канал Лука Ебков is licensed under public domain

Он подчеркнул их долгую дружбу и убеждал Ивлееву, что прятаться бессмысленно, так как она важна для людей и всегда приносила высокие рейтинги телевидению.

Ранее Ивлеева решила удалить свои посты в Instagram*, но после штрафа от Тверского суда Москвы за дискредитацию армии она вернула их обратно.

* — запрещенная социальная сеть.