Валиева рассказала, как можно понять, чем хочется заниматься в жизни

Российская фигуристка Камила Валиева дала совет молодежи, каким образом решить, чем стоит заниматься в жизни.
Спортсменка выразила свою точку зрения о том, что стоит заниматься сразу несколькими видами деятельности, чтобы в конечном итоге определить, что нравится больше всего. Она посоветовала опробовать различные области и после этого принять решение, основанное на личных предпочтениях.
"Ой, на самом деле я бы посоветовала заниматься всем и сразу. Ну, нет, не сразу, а по очереди. Всё попробовать и потом решить для себя, что тебе больше подходит", — сказала Валиева, слова которой приводит Sport24.
Валиева подчеркнула, что исследование разных сфер помогает набраться опыта и лучше понять, что действительно нравится. Фигуристка привела пример, упомянув математику и музыку, и сказала, что личный опыт помогает определить, какие области ближе по душе.
Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, а все ее достижения, полученные после 25 декабря 2021 года, были аннулированы. После дисквалификации она прекратила посещение тренировок.
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