Валиева рассказала, как можно понять, чем хочется заниматься в жизни

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Камила Валиева посоветовала подрастающему поколению "заниматься всем и сразу"

1:19
Спорт

Российская фигуристка Камила Валиева дала совет молодежи, каким образом решить, чем стоит заниматься в жизни.

Камила Валиева посоветовала подрастающему поколению "заниматься всем и сразу"
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Спортсменка выразила свою точку зрения о том, что стоит заниматься сразу несколькими видами деятельности, чтобы в конечном итоге определить, что нравится больше всего. Она посоветовала опробовать различные области и после этого принять решение, основанное на личных предпочтениях.

"Ой, на самом деле я бы посоветовала заниматься всем и сразу. Ну, нет, не сразу, а по очереди. Всё попробовать и потом решить для себя, что тебе больше подходит", — сказала Валиева, слова которой приводит Sport24.

Валиева подчеркнула, что исследование разных сфер помогает набраться опыта и лучше понять, что действительно нравится. Фигуристка привела пример, упомянув математику и музыку, и сказала, что личный опыт помогает определить, какие области ближе по душе.

Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, а все ее достижения, полученные после 25 декабря 2021 года, были аннулированы. После дисквалификации она прекратила посещение тренировок.

Камила Валиева – о допинг-вопросе, борьбе со стрессом, детских мечтах и карьерных планах
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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