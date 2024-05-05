Как мортгажное кредитование воздействует на инфляцию и цены на жилье в России

Путин прокомментировал перегрев на рынке жилья

2:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мортгажное кредитование стало одним из факторов, стимулирующих экономику, что побудило правительство принять меры по сдерживанию спроса на жилье, как подчеркнул президент.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Экономические эксперты, в том числе Центральный банк, считают, что рынок мортгажного кредитования в России сейчас перегрет и влияет на уровень инфляции, по словам президента России Владимира Путина.

"Ключевым элементом, безусловно, является жилье. Вы видите текущую ситуацию. Эксперты и Центральный банк указывают на перегрев рынка и мортгажных инвестиций. Это отражается на инфляции и заставляет ЦБ поддерживать высокую ключевую процентную ставку. Все это взаимосвязано", — заявил Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). "Мортгаж является одной из причин нагревания экономики, что считается опасным некоторыми аналитиками. По этой причине правительство стремится контролировать мортгажное кредитование, чтобы стабилизировать общую экономическую обстановку, включая ближайшие перспективы по ключевой ставке", — добавил президент.

Центробанк неоднократно выражал озабоченность по поводу перегрева на рынке мортгажного кредитования. Высокий рост жилищного кредитования, в том числе за счет масштабных льготных программ, привел к значительному увеличению цен на жилье, отметил регулятор. В прошлом году глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила о "явном дисбалансе" между ценами на вторичное жилье и новостройки. Согласно оценкам регулятора, за три года стоимость новостроек в стране увеличилась почти вдвое, а разница в ценах с вторичным рынком увеличилась с 10% до 42%, отметила Набиуллина.

Недавно Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, сообщила, что российские застройщики за четыре года действия массовой льготной ипотеки (программа "Господдержка 2020") сформировали финансовую "подушку безопасности", которая позволит им пережить снижение цен на жилье.