Вице-президент аналитической компании "Борселл" Ольга Веретенникова предложила несколько вариантов инвестирования для суммы в 50 тыс. рублей.
Неопытным инвесторам она советует консервативные инструменты, такие как банковские депозиты, особенно учитывая высокую ставку Центробанка в 16%. Веретенникова также рекомендует облигации федерального займа (ОФЗ) и корпоративные облигации, последние из которых предлагают выше доходность при немного большем риске, сообщают Известия.
Есть также опция покупки инвестиционных золотых монет и, для тех, кто готов к повышенному риску, инвестиции в ПИФы, акции и ETF на акционные индексы.
Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.