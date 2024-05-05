Как инвестировать 50 тысяч рублей: эксперт раскрыл россиянам секрет высокой доходности

Россиянам назвали варианты инвестирования 50 тыс. рублей

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-президент аналитической компании "Борселл" Ольга Веретенникова предложила несколько вариантов инвестирования для суммы в 50 тыс. рублей.

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Неопытным инвесторам она советует консервативные инструменты, такие как банковские депозиты, особенно учитывая высокую ставку Центробанка в 16%. Веретенникова также рекомендует облигации федерального займа (ОФЗ) и корпоративные облигации, последние из которых предлагают выше доходность при немного большем риске, сообщают Известия.

Есть также опция покупки инвестиционных золотых монет и, для тех, кто готов к повышенному риску, инвестиции в ПИФы, акции и ETF на акционные индексы.