Чудо-аккумулятор: как китайская компания CATL изменила правила игры в мире электромобилей

На автосалоне в Пекине китайский производитель батарей для электромобилей CATL представил батарею Shenxing Plus с уникальной характеристикой — более 1000 километров дальности хода на одном заряде.
Это первая в мире батарея на основе фосфата железа-лития (LFP) с такой высокой дальностью. Компания также сообщила о планах расширения использования текущего поколения батареи Shenxing на более чем 50 моделей автомобилей к концу года.
CATL, являющийся крупнейшим в мире производителем батарей для электромобилей, вернулся к прибыли в январе-марте после некоторого спада в предыдущем квартале из-за замедления спроса и усиления конкуренции.
Китайские производители батарей, включая CATL, продемонстрировали быстрый рост и заняли более двух третей глобальной емкости батарей для электромобилей в прошлом году. Кроме того, CATL рассматривает возможность создания центров исследований и разработок в Гонконге для поддержки экспорта технологий.
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