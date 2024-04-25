Чудо-аккумулятор: как китайская компания CATL изменила правила игры в мире электромобилей

CATL представляет батарею Shenxing Plus с рекордной дальностью хода более 1000 км

1:05 Your browser does not support the audio element. Авто

На автосалоне в Пекине китайский производитель батарей для электромобилей CATL представил батарею Shenxing Plus с уникальной характеристикой — более 1000 километров дальности хода на одном заряде.

Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это первая в мире батарея на основе фосфата железа-лития (LFP) с такой высокой дальностью. Компания также сообщила о планах расширения использования текущего поколения батареи Shenxing на более чем 50 моделей автомобилей к концу года.

CATL, являющийся крупнейшим в мире производителем батарей для электромобилей, вернулся к прибыли в январе-марте после некоторого спада в предыдущем квартале из-за замедления спроса и усиления конкуренции.

Китайские производители батарей, включая CATL, продемонстрировали быстрый рост и заняли более двух третей глобальной емкости батарей для электромобилей в прошлом году. Кроме того, CATL рассматривает возможность создания центров исследований и разработок в Гонконге для поддержки экспорта технологий.