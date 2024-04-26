Как приучить себя завтракать: простые и полезные советы

Чтобы приучиться завтракать, пейте стакан чистой воды по утрам

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Завтрак – самый важный прием пищи за весь день. Если вы не любите завтракать, то предлагаем узнать, как приучить себя к этому приему пищи. Об этом сообщает Advice.News.

Согласно многочисленным исследованиям, завтрак снижает уровень тромбоцитов и холестерина в крови. Таким образом, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, завтрак помогает нормальной работе мозга. Утренний прием пищи необходим нашему мозгу, чтобы лучше концентрироваться и запоминать информацию.

Чтобы приучиться есть по утрам, первым делом после пробуждения диетологи рекомендуют выпить стакан воды. Это разбудит организм и даст старт правильному функционированию кишечника. Примерно через полчаса после этого можно завтракать.

Выбирайте продукты, которые вы хотите и любите есть. Не заставляйте себя есть то, что вам не нравится. Если утром совсем не хочется завтракать, то для начала выпейте хотя бы кружку чая.

Готовьте себе завтрак с вечера, так как по утрам обычно не хочется готовить. Важно еще воздержаться от перекусов перед сном.