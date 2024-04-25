Ученые нашли связь между алкоголем, стрессом и ранним старением мозга

Стресс и алкоголь увеличивают риски болезни Альцгеймера

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное специалистами из Пенсильванского университета, выявило, что чрезмерное употребление алкоголя и стрессовые ситуации связаны с увеличением рисков развития болезни Альцгеймера и других возрастных когнитивных нарушений. Результаты исследования были опубликованы в журнале "Neurobiology of Stress".

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Болезнь Альцгеймера — это неврологическое заболевание, которое преимущественно поражает пожилых людей, вызывая у них потерю памяти, снижение когнитивных способностей и изменения в личности.

Исследование показало, что стресс и алкоголь взаимодействуют, усиливая негативные эффекты друг друга: злоупотребление алкоголем часто приводит к стрессовым ситуациям, а в условиях стресса люди могут пытаться справиться с проблемами, употребляя алкоголь.

Уже в молодом возрасте алкоголь и стресс могут негативно повлиять на структуру и функциональность мозга, что может привести к различным психиатрическим и нейродегенеративным заболеваниям, в том числе к ухудшению социальной тревоги.

Сосудистая деменция может быть вызвана уменьшением кровоснабжения мозга, часто после инсульта или других сосудистых нарушений, в результате чего могут возникать галлюцинации и двигательные расстройства. Поражение лобно-височной доли мозга может негативно сказаться на речи и личности.

Ученые продолжают изучать процессы старения и нейродегенеративные патологии, признавая необходимость в дополнительных исследованиях в этой области.