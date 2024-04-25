Клуб ЦСКА обвиняют в подкупе судей в победном Кубке УЕФА

Экс-тренер "Осера" Ги Ру считает, что ЦСКА подкупил арбитров в Кубке УЕФА

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Бывший тренер французского футбольного клуба "Осер" Ги Ру обвиняет руководство ЦСКА в подкупе арбитров победном Кубке УЕФА сезона-2004/05.

Фото: commons.wikimedia.org by Biser Todorov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Тогда российские футболисты обыграли французов по сумме двух матчей. Первый закончился со счетом 4:0. Второй выиграл "Осер" со счетом 0:2.

"Во время ответной игры я попросил одного парня из нашей команды проверить сумки судей, пока идет матч. Он увидел, что там потрясающие часы с рубинами", — цитирует Ги Ру французское издание L'Equipe.

Напомним, что на момент победы в Кубке УЕФА сезона-2004/05 тренером ЦСКА был Валерий Газзаев. 18 мая 2005 года клуб в финале чемпионата победил лиссабонский "Спортинг" со счетом 3:1. Трофей стал первым для отечественных клубов в еврокубках, пишет "Газета.ru”.