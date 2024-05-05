Огромные пробки и пожар: ЧП на главной магистрали Восточного побережья США

Авария с грузовиком-цистерной на I-95 в Коннектикуте привела к масштабным пробкам

1:00 Your browser does not support the audio element. Авто

На автомагистрали I-95 в Коннектикуте произошло столкновение трех транспортных средств, в результате которого грузовик-цистерна с бензином загорелся. Это происшествие вызвало закрытие основной северо-южной магистрали Восточного побережья и серьезные транспортные заторы.

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Губернатор Коннектикута Нед Ламонт сообщил, что серьезных травм в результате аварии, произошедшей в 5:30 утра, нет, но дорога будет закрыта большую часть дня. Жителям Коннектикута, Нью-Йорка и Нью-Джерси были отправлены текстовые уведомления с просьбой избегать данной зоны.

В результате аварии произошло повреждение моста, но, по словам инженеров, мост остается стабильным и безопасным. В настоящее время ведутся работы по устранению последствий аварии, включая очистку от пролитого бензина и пенообразующего вещества, использованного для тушения пожара.